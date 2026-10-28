Colocan primera piedra del megapuerto Punta Colonet en Baja California

Baja California inició una obra de infraestructura histórica con la colocación de la primera piedra del megapuerto Punta Colonet, un proyecto portuario diseñado bajo una concesión federal por 50 años y cuya entrada en operaciones está proyectada para el año 2029. Encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el desarrollo integral de este primer Megapuerto de Clase Mundial en el Pacífico mexicano detona un alto impacto económico y social al proyectar la generación directa de más de 10 mil 500 empleos y 30 mil indirectos. Estimaciones del proyecto prevén que su puesta en marcha incrementará en más de 35 por ciento las exportaciones mexicanas por el Pacífico, articulándose estratégicamente con la nueva Garita Otay II, infraestructura ferroviaria y vías carreteras.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal resaltó la trascendencia del recinto al señalar: "Que esta primera piedra sea el inicio de una obra que trascienda gobiernos y generaciones, una obra que fortalezca a Baja California, que haga más competitivo a nuestro gran país y que permita a miles de familias construir un mejor futuro. Mi reconocimiento sincero a las comunidades y a los ejidatarios que se sumaron a este proyecto histórico. Hoy Baja California no solamente mira hacia el Pacífico. Hoy Baja California se abre al mundo. Y desde Punta Colonet, México abre una nueva puerta al mundo". De forma complementaria al puerto comercial, la estrategia plantea la edificación de una ciudad portuaria, logística e industrial coordinada entre manufactura, energía, minería y agroindustria.

La Secretaría de Marina y la empresa constructora Grupo ICA ratificaron el acompañamiento técnico e institucional para consolidar un nodo logístico sin restricciones operativas. La SEMAR confirmó que el puerto cuenta con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, orientado a mantener la competitividad comercial bajo criterios de sostenibilidad urbana, movilidad y desarrollo turístico local. En tanto, la dirección de Grupo ICA enfatizó que la posición geopolítica del complejo conectará de forma clave a la entidad con el sur y este de Estados Unidos a través de esquemas de conectividad ferroviaria con Arizona. Con estas acciones, los gobiernos estatal y federal revalidan su alianza para potenciar el desarrollo regional y fortalecer el bienestar en la frontera norte.