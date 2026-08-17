PVEM y PT marcan distancia de López Beltrán: “No metemos las manos al fuego”

Los aliados de Morena en la Cámara de Diputados dejaron solo a Andrés Manuel López Beltrán y aseveraron que no meterán las manos al fuego por el hijo del expresidente López Obrador, tras el retiro de la visa estadunidense.

“Es un mexicano más (…) no tiene un cargo político; no representa a nadie. No le gustó (que le retiraran la visa), seguramente hay muchos mexicanos a quienes no les gusta cuando se les retira. Para mí no genera una opinión mayor (…) yo creo que ahí tiene que opinar Morena. El respeto al partido ajeno es la paz”, aseveró el líder de la bancada del Partido Verde, Carlos Puente Salas.

A pesar de insistir en que no entrarían en la polémica por el retiro del documento migratorio, el líder ecologista aseveró que no mete las manos al fuego por el hijo del expresidente López Obrador.

“Yo creo que él está en su derecho de decir lo que sea, para mí no me genera una opinión”, afirmó Puente Salas tras asistir a la presentación del informe legislativo de la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Respecto al llamado hecho por el exsecretario general de Morena a salir en defensa de la soberanía, Puente Salas ironizó: “Pues no, no sé, a mí no me llegó convocatoria”.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores.

“No podemos meter las manos al fuego por nadie. Nosotros no solapamos a nadie”, aseveró el petista.

Sin embargo, agregó que el gobierno estadunidense debe aclarar qué motivó la medida y si hay algún proceso en su contra.

“Nosotros estamos, indudablemente, de acuerdo con la exigencia que hace el hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, porque sentimos que no hay una explicación. Entendemos que no solo a él le han quitado la visa; le han quitado la visa a miles, pero debe haber una explicación de por qué se la quita, si no hay un procedimiento, si no hay un proceso”, detalló.

Recordó que López Beltrán no es el único mexicano al que le han retirado la visa. Sin embargo, remarcó que es inquietante, debido a que se trata del hijo de AMLO.

“Desde luego que causa, digamos, un poco de inquietud por el personaje, por la personalidad que tiene, que es el hijo del expresidente, pero (EU) debe explicarlo”, dijo.

Ello, al señalar que, al tratarse de un personaje mediático, “se trata del hijo de Andrés y entonces se hace todo un escándalo”.

“Está también en la percepción y en la lógica de que estás combatiendo delincuencia organizada, el tema de contrabando, que estás en el tema del huachicol, que estás en mil cosas. Y entonces se relaciona, por eso ahí genera sospechas y hay una actitud de injerencismo por otra vía, que también puede ser eso, cierto”, agregó.

Sin embargo, insistió en que no pueden meter las manos al fuego por López Beltrán.

“Nadie que viole la ley o que esté fuera de la ley o que ande en la corrupción o ande por fuera de los principios de la 4T, por nadie metemos las manos al fuego”, concluyó.

Esta no es la primera ocasión en la que el PT marca distancia con Morena.

Hace un año, Reginaldo Flores se quejó por el trato que le daba Morena a partidos aliados. En abril de 2025, los diputados del PT votaron en contra de la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese entonces, un día después de la primera reunión en Palacio Nacional tras el voto de su bancada en contra de la reforma electoral, Reginaldo Flores lamentó que el PT ayudó a fundar y a formar Morena y que eran tratados “como extraños”.