PAN pide indagar a López Beltrán; ve constante en AL

Jorge Romero y legisladores panistas piden transparentar la revocación de visado del hijo del expresidente y urgen a las autoridades mexicanas a indagar los señalamientos en su contra.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió que la Fiscalía General de la República investigue formalmente los señalamientos relacionados con Andrés Manuel López Beltrán y el huachicol fiscal y que la Unidad de Inteligencia Financiera revise sus operaciones financieras y las de su círculo cercano, con pleno apego a la ley.

Mediante un comunicado, el dirigente panista solicitó a la Cancillería informar lo que conozca sobre la decisión de las autoridades estadunidenses y sostuvo que Andrés Manuel López Beltrán debe transparentar la notificación mediante la cual fue informado de la revocación de su visa.

Para el PAN, el hijo es la consecuencia de la permisividad del padre. Andy López es todo lo que es y fue a razón de la permisividad de Andrés Manuel López Obrador. Y que no nos vengan a decir que el Presidente no sabía nada”, aseguró Jorge Romero.

Por su parte, Federico Döring, diputado federal, recordó que el PAN ya presentó denuncias relacionadas con el huachicol fiscal y mostró documentos que, aseguró, contienen información proporcionada por el propio gobierno federal.

Consideró que lo relevante no es sólo que Andrés Manuel López Beltrán haya perdido la visa, sino las razones que llevaron a las autoridades estadunidenses a tomar esa decisión, y recordó que medidas similares han alcanzado a familiares de distintos dirigentes latinoamericanos señalados por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

El vocero nacional del PAN, Jorge Triana Tena, en tanto, sostuvo que existen diversos elementos públicos que justifican abrir líneas de investigación y afirmó que el nombre de López Beltrán aparece mencionado en el expediente filtrado de la propia FGR sobre la trama de huachicol fiscal.

Explicó que, según un testimonio de un colaborador citado en dicho expediente, cuando se pretendía ingresar combustible ilegal por la frontera se utilizaba el nombre de Andy para facilitar el paso de los cargamentos.