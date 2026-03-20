PVEM presenta libro ‘Cultura de los Pueblos Originarios, Necesaria para Vivir en Armonía’…

Con música de banda y representantes de distintas comunidades del país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó el libro ‘Cultura de los Pueblos Originarios, Necesaria para Vivir en Armonía”.

El trabajo es un compendio de textos sobre las tradiciones, el apego a nuestras distintas raíces indígenas y las aportaciones culturales, de fraternidad y vida comunitaria que legado de nuestros ancestros.

Desde la aportación del maíz, el maguey, el nopal o el frijol en nuestra gastronomía, la cosmovisión indígena, las tradiciones, el trabajo igualitario o el tequio, tienen lugar en la obra, escrita por autores de los pueblos originarios y editada por el PVEM.

Los textos del libro están escritos en lenguas maternas como el náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, rarámuri, hñähñu, mazahua, tsotsil, mazateco, tepehua y zoque, con la traducción respectiva al español.

El libro busca contribuir a la preservación de estas lenguas, y destaca los saberes indígenas, sus sistemas normativos, formas internas de gobierno, organización social, patrimonio biocultural, material e inmaterial.

La maestra Aura Cervantes Zedillo, coordinadora de la publicación, valoró la aportación de los autores representativos de los diversos grupos étnicos que conforman el país.

“La publicación abre un espacio de reflexión sobre la importancia de integrar estos conocimientos en la construcción de una democracia más incluyente y sostenible.

“A través de sus testimonios se muestra cómo las comunidades organizan su vida política, social, ambiental, mediante principios como la asamblea, el consenso, el servicio comunitario y el respeto a la naturaleza”, expresó.

Por su parte, Paula Alejandra Pérez Córdoba, diputada del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a celebrar que nuestras comunidades siguen vivas y trascienden en la historia del México actual.

“Celebremos que los pueblos y barrios originarios siguen aquí, que las comunidades siguen hablando, que las organizaciones prevalezcan con orgullo.

“Hoy decimos que esta historia está viva y está más fuerte que nunca”, señaló ante el aplauso de los escritores de la obra y el público asistente.

En su texto, José López Jiménez, de la Mixteca oaxaqueña, platea cómo los saberes ancestrales vinculados al medio ambiente nos ayudan a preservar la tierra, de la que venimos.

“El primer punto es reforestar y contaminar menos. Así, se tendrá más posibilidades de compartir mejor vida. Capacitar y concientizar a las familias sobre el bienestar común para todos, la separación de la basura orgánica e inorgánica, reciclar”, apuntó.