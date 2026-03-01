Puerto Vallarta lucha contra las noticias falsas; 20% fue contenido engañoso

El miedo viaja rápido. Más rápido que los aviones llenos de turistas que cada semana aterrizan en la bahía. En cuestión de horas, cientos de publicaciones falsas o no verificadas inundaron redes sociales. Videos sin contexto. Imágenes recicladas. Alarmas amplificadas por el eco digital. La percepción de riesgo creció a la velocidad del algoritmo.

El domingo pasado fue un día oscuro. La violencia —detonada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho— encendió titulares, rumores y conversaciones nerviosas en chats de viajeros. Pero en Puerto Vallarta, a las mañanas siguientes contaron otra historia. Las cortinas de los negocios se levantaron.

Las calles volvieron a llenarse. Y los turistas —contra el ruido digital— salieron a caminar.

“Me han escrito muchas personas sobre si es conveniente cancelar su viaje a Puerto Vallarta. Mi respuesta será la misma: ¡NO LO HAGAN!”, escribió la periodista Carolina Gómez Aguiñaga en la red social X. Su frase se volvió consigna local: “Vallarta somos más los buenos”.

EU baja el tono

Mientras en redes crecían las dudas, el gobierno de Estados Unidos dio un paso clave: levantó las restricciones de viaje que había impuesto a su personal en diversas zonas de México.

La embajada de Estados Unidos en México y sus consulados reanudaron operaciones normales. El mensaje fue técnico, pero contundente: los ciudadanos estadunidenses pueden retomar precauciones estándar. Eso sí, Washington mantiene avisos específicos para algunos estados —una política habitual— y recomendó confirmar vuelos con aerolíneas, reprogramar con anticipación si es necesario, monitorear medios locales, seguir instrucciones de autoridades, mantener comunicación con familiares y llamar al 911 en emergencias.

En tierra, el efecto fue inmediato. Aeropuertos operando. Carreteras sin cierres oficiales. Y la industria turística intentando recuperar el pulso.

Código Rojo: levantado

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el martes 24 de febrero el fin del Código Rojo.

Desde su cuenta en X confirmó: clases reanudadas en todos los niveles, actividades económicas en marcha, transporte público operando, abasto de combustible garantizado, servicios municipales normalizados. “En Jalisco estamos listos para regresar mañana miércoles a clases presenciales…”, escribió.

La noticia bajó hasta el nivel más cotidiano. Amanda, alumna de cuarto de primaria, miró a su mamá y preguntó: “¿Ya podemos salir? ¿Ya se fueron los ladrones de la calle?”. La pregunta resume el termómetro real: el de la vida diaria.

En Puerto Vallarta, autoridades estatales informaron el despliegue de personal para restablecer transporte, alimentos y servicios turísticos. El aeropuerto —pieza clave del destino— opera con normalidad. El jueves 26 de febrero, Lemus recorrió el Malecón en video para enviar un mensaje directo a la comunidad: respaldo total y plan de recuperación.

El gobierno estatal anunció cinco mesas de trabajo para la región Costa Sierra Occidental: economía, seguridad, turismo, infraestructura, transporte público.

“A las y los comerciantes… no están solas. Juntas y juntos saldremos adelante”, afirmó, a un mes del arranque de Semana Santa, uno de los picos turísticos más importantes del país.

El Mundial no se mueve

La preocupación escaló hasta el escenario internacional: ¿habría riesgos para la Copa Mundial de la FIFA 2026? La respuesta oficial fue un no rotundo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen “todas las garantías” para la justa mundialista. Jalisco —sede de partidos de fase de grupos en Guadalajara— mantiene intacto el calendario.

El propio Lemus informó que, tras dialogar con Mikel Arriola, la FIFA descartó cualquier cambio de sedes. El mensaje político fue claro: México sigue en pie.

El momento que encendió a Vallarta

Pero la escena más reveladora no ocurrió en una oficina de gobierno. Ocurrió en el aeropuerto. Un ciudadano vallartense encaró a reporteros de una cadena estadunidense. Su reclamo fue directo: estaban difundiendo —dijo— una imagen distorsionada del destino. Según la denuncia, el equipo televisivo afirmaba que la ciudad era extremadamente peligrosa y que existían ataques directos contra turistas.

El ciudadano lo refutó ahí mismo. Porque si algo marcó la jornada del domingo fue la desinformación.

La otra ola: la digital

Un informe del Tecnológico de Monterrey, titulado Desinformación tras el abatimiento de El Mencho: volumen, velocidad y alcance, documentó el fenómeno.

Durante las primeras horas posteriores al operativo circularon cientos de contenidos falsos o no verificados. En redes se difundieron videos sin descripción, fotografías sin origen claro, material de archivo reutilizado y piezas generadas con inteligencia artificial.

Un ejemplo: en TikTok se viralizó un video titulado Momentos de terror en Puerto Vallarta que mostraba supuestos incendios masivos. En la esquina inferior derecha era visible la marca de agua de Gemini, indicio de generación con IA. Era un ecosistema de distorsión.

Según la clasificación de desorden informativo de Claire Wardle, en este caso se identificaron principalmente contenido fabricado, información completamente falsa creada para engañar. Ejemplos detectados: “El Mencho sigue vivo y está hospitalizado”, supuestos comunicados oficiales falsos y simulación de incendios con IA.

Este tipo de publicaciones mezcló hechos reales con exageración narrativa. Distribución estimada: 35–40% estaba fuera de contexto, 25–30% fue contenido engañoso, 15–20%, fabricado, 10–15% fue manipulado (incluida IA) y 5–10% tenía conexión falsa.

Entre percepción y realidad

Hoy, el pulso de Puerto Vallarta se mide en dos planos: el físico, donde la ciudad opera; y el digital, donde el miedo todavía circula. La batalla no sólo es por la seguridad. También es por la narrativa. Porque en la era de la desinformación, un destino turístico —con más de medio millón de habitantes en el área metropolitana– no sólo enfrenta crisis en tierra firme. También —y cada vez más— en la pantalla del celular.