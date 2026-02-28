Expertos coinciden en que “no hay familias perfectas, pero todas pueden forjarse mejor”

El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 vivió su segundo día de actividades en Cintermex, con un mensaje que resonó entre los más de 12 mil asistentes presenciales y los 70 mil conectados en línea: no existen familias perfectas, pero todas pueden forjarse mejor.

El lema “Familias Forjadoras de Esperanza” marcó el tono de las conferencias, paneles y talleres, donde especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que las crisis familiares no son sinónimo de fracaso, sino oportunidades para crecer y reconstruirse.

La familia como espacio de salud mental

El Dr. Enrique Rojas puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles: el impacto de las redes sociales en la salud mental. Alertó sobre el aumento de trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, y llamó a las familias a estar atentas a señales de alarma como la obsesión por el peso o el déficit de atención.

Rojas también señaló que la ruptura familiar, especialmente el divorcio, es una de las principales crisis psicológicas de nuestro tiempo. Su propuesta: cultivar la inteligencia emocional para prevenir conflictos y fortalecer vínculos. Citando a Ortega y Gasset, recordó que las grandes transformaciones sociales nacen de minorías comprometidas, capaces de impulsar cambios desde el núcleo familiar.

El Congreso Internacional de las Familias en Monterrey reunió a más de 12 mil asistentes y 70 mil conectados en línea bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza”. Especial

Ansiedad y vínculos rotos

El Dr. Mahatma Sánchez aportó cifras preocupantes: más del 40 % de la población mexicana presenta síntomas de ansiedad, muchos de ellos vinculados a dinámicas familiares poco saludables. “Cuando la familia no logra desarrollar vínculos armoniosos ni fomentar estabilidad emocional, aumentan los factores que derivan en ansiedad o tristeza”, advirtió.

Para Mario Romo, líder nacional de Red Familia, el CIFAM es un espacio que enfrenta los grandes retos sociales con una visión que combina realismo y esperanza. Con más de 100 especialistas participantes, el congreso busca ofrecer soluciones concretas a los desafíos actuales.

El Congreso Internacional de las Familias en Monterrey reunió a más de 12 mil asistentes y 70 mil conectados en línea bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza”. Especial

“La familia es una realidad presente que invita a vivir con esperanza, aprendiendo del pasado sin quedar anclados en él y construyendo el futuro desde el hoy”, afirmó Romo.

Jóvenes protagonistas

La vocera del CIFAM, Mara Fernández, destacó la experiencia enriquecedora que el congreso ha significado para los jóvenes. Subrayó que, en medio del ritmo acelerado de la vida moderna, es fácil perder de vista “lo verdaderamente importante”. Invitó a las nuevas generaciones a detenerse, reflexionar y tomar decisiones con propósito.

El Programa de Jóvenes, diseñado por jóvenes para jóvenes, registró una alta participación, mostrando que las nuevas generaciones buscan construir relaciones sólidas y familias estables en el futuro.

Acompañamiento y prevención

La directora de la Fundación Farmacias del Ahorro, Ximena Suinaga, reafirmó el compromiso de respaldar espacios que brinden herramientas y orientación. “Cada familia afronta desafíos distintos que en el tiempo les dan la capacidad de reconstruirse y salir fortalecidas”, señaló, subrayando el poder del acompañamiento y la prevención como pilares del bienestar.

El Congreso Internacional de las Familias en Monterrey reunió a más de 12 mil asistentes y 70 mil conectados en línea bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza”. Especial

La jornada incluyó la Expo Familia, con más de 180 stands, y las Salas de Escucha, donde especialistas ofrecieron orientación personalizada y gratuita. Estos espacios consolidaron al CIFAM como un congreso que no se queda en la reflexión, sino que apuesta por la acción concreta.

El CIFAM Monterrey 2026 concluirá este domingo con una jornada de cierre que proyectará su mensaje hacia todo el norte del país: aunque no existen familias perfectas, todas pueden forjarse mejor y convertirse en el motor de transformación social que México necesita.