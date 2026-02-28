Confirman 56 queretanos varados en Dubái durante ataque iraní

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que 56 ciudadanos queretanos se encuentran varados en Dubái tras los ataques iraníes ocurridos en la región del Golfo. El mandatario aseguró que todos se encuentran en buenas condiciones y que el gobierno estatal mantiene comunicación con ellos para garantizar su regreso de la manera más segura posible.

Asimismo, puso a disposición la línea de asistencia +52 442 853 0829 para atender dudas y brindar apoyo a familiares, con el objetivo de mantener la calma ante la situación.

Conflicto en Medio Oriente

La mañana de este sábado, se registró una nueva confrontación militar en Medio Oriente, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una operación conjunta contra Irán, con bombardeos estratégicos en Teherán y otras ciudades.

Las primeras explosiones se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada del 28 de febrero, cerca de las oficinas del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Minutos más tarde, la prensa iraní reportó ataques en todo el territorio, lo que derivó en la interrupción del servicio de telefonía móvil y el cierre del espacio aéreo.

Balance de víctimas en Irán

La Media Luna Roja informó que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han dejado hasta el momento 201 muertos y 747 heridos en 24 de las 31 provincias iraníes. Más de 220 equipos de socorro fueron desplegados para atender la emergencia.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró en su red Truth Social que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, habría muerto, calificándolo como “una de las personas más malvadas de la historia”. Según Trump, la presunta muerte representaría “justicia” para las víctimas del régimen iraní.

Respuesta de Irán

En represalia, Irán lanzó ataques contra puntos en Abu Dhabi y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), así como en Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita). Estos ataques han afectado directamente a infraestructura civil y turística, generando evacuaciones masivas en Dubái y aumentando la tensión regional.

El conflicto ha provocado el cierre del espacio aéreo en varios países de la región, incluyendo Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin, lo que interrumpe vuelos internacionales y complica la salida de ciudadanos extranjeros, entre ellos los queretanos varados en Dubái.