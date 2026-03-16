De “puente” en Tulum; captan en video a majestuoso jaguar

Otro registro de un jaguar se presentó el fin de semana en Tulum, Quintana Roo, en el marco del segundo “puente” vacacional que se tiene en el calendario del 2026 en nuestro país.

La información fue revelada por el Grupo de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Parque Nacional Tulum, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes compartieron el suceso en redes sociales.

Cabe mencionar que dicho registro quedó grabado en video gracias a cámaras trampa instaladas cerca de la zona arqueológica de Tulum. El hecho reafirma la importancia de las acciones de conservación y ordenamiento de actividades humanas dentro de esta Área Natural Protegida.

Sobre la especie captada, los especialistas señalaron que se trata de un jaguar (Panthera onca), un mamífero carnívoro de la subfamilia de los Panterinos y género Panthera. Es la única de las cinco especies actuales de este género que se encuentra en América.

El animal silvestre es un macho joven que por un par de días estuvo recorriendo el Parque Nacional Tulum. El avistamiento, evidencia que las estrategias de protección del patrimonio natural están dando resultados positivos, al permitir que esta especie emblemática continúe utilizando su hábitat natural en una de las regiones con mayor presión turística del país.

Aunque la población de jaguares en México se estima actualmente en alrededor de cinco mil 300 individuos, se sabe que esto no significa que la especie esté fuera de peligro. Ahora bien, el estado de Quintana Roo es el segundo con mayor número de jaguares en el país, solo después de Campeche, particularmente la zona de Calakmul.

Sobre si es el primer avistamiento, por fortuna no, pues en 2025, para ser específicos el 11 de mayo se pudo ver a un jaguar, repitiendo la experiencia el mes de enero del presente 2026.

fdm