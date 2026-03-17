Alejandro Armenta destaca baja en incidencia delictiva de Puebla

En el primer bimestre de 2026, la incidencia delictiva en Puebla registró una disminución del siete por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, así lo afirmó en conferencia a medios de comunicación, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, durante la presentación del “Balance de Seguridad del Estado”.

De enero de 2025 a enero de 2026, el mismo periodo, arroja una disminución del 7.1 por ciento, tenemos otra gráfica, donde ya tenemos febrero, el bimestre, donde podemos decirle a la población que, en cada uno de los delitos con mayor incidencia, todos están a la baja”, dijo el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El gobernador, acompañado por el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, recalcó que los resultados presentados, son reflejo de las acciones para fortalecer la seguridad y la prevención del delito.

Usamos la tecnología, profesionalizamos al equipo e invertimos recursos, porque no hay un tema más importante para el gobierno del estado, que la protección de los poblanos y de las y los mexicanos y sus familias que viven en Puebla”.

Llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción por parte de funcionarios estatales; reafirmó que ningún familiar, amistad o compadre puede, a nombre de él, cometer una irregularidad, ya que será señalado y castigado.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, destacó que se implementaron 514 mil 107 acciones operativas en todo el estado, las cuales permitieron la detención de más de siete mil 969 mil probables responsables y 99 objetivos prioritarios, entre ellos presuntos integrantes de los grupos delictivos de “La Barredora” y “La Familia Michoacana”.

Desde el inicio de la administración del Gobernador Alejandro Armenta, asumimos un compromiso claro: fortalecer las instituciones, recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.

Y añadió: “Para ello, durante los primeros 452 días, hemos trabajado con una estrategia integral, que encabeza Claudia Sheinbaum, presidenta de la República y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, dijo el titular de la SSP Puebla.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

De los 21 delitos que registraron una disminución, destaca la baja de 66.6 por ciento en feminicidios; 50 por ciento en secuestro; 62.5 por ciento en secuestro extorsivo.

Se precisó que durante el periodo reportado se realizaron 536 cateos, se intervinieron 694 inmuebles y se aseguró a 478 personas.

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