Alejandro Armenta destaca coordinación con fuerzas federales para reducir índices delictivos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó que la estrategia conjunta de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las corporaciones locales, ha permitido la disminución importante de indicadores delictivos anuales, entre ellos, una reducción del 40 por ciento en feminicidios y en el índice de homicidios dolosos.

Durante la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano, el ejecutivo estatal reconoció que estas estadísticas favorables “no sustituyen el dolor de las familias por su pérdida, pero sí permiten saber lo que funciona, lo que hay que corregir, mejorar y lo que debe superarse”.

En su mensaje, Alejandro Armenta refrendó el compromiso con la coordinación plena y solidaria entre su administración y las instituciones de seguridad federales, para fortalecer la paz y el bienestar de las familias poblanas.

Destacó que, bajo el liderazgo de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, se consolida un modelo basado en la legalidad, la soberanía y el compromiso social, al señalar que “la patria es primero”, como principio vigente en la vida pública del país.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de la presencia territorial y los mecanismos de inteligencia, para garantizar condiciones de orden y tranquilidad, como parte del respaldo institucional durante los primeros meses de su administración.