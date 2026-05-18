Puebla gana 56 medallas en Olimpiada Nacional Conade 2026

Puebla mantiene resultados positivos en su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Al corte del 17 de mayo, la entidad sumaba un total de 56 medallas: ocho de oro, 17 de plata y 31 de bronce.

En conferencia de prensa, el gobernador poblano Alejandro Armenta Mier reconoció el esfuerzo de las y los atletas poblanos que participaron en 38 de las 51 disciplinas.

Destacó el respaldo del Gobierno del Estado mediante la entrega de estímulos económicos para quienes obtienen preseas, como parte del fortalecimiento del alto rendimiento.

Cabe señalar que los resultados acumulados corresponden a competencias de karate, boxeo, escalada, taekwondo, natación, básquetbol 3x3 y esgrima.

Los ganadores

El atleta Luis Felipe Cocolotl Toxtle obtuvo la medalla de oro en kumite individual de menos de 57 kilogramos tras vencer en la final al representante de Sonora, además de registrar un bronce por equipos.

En la categoría de 14 a 15 años, Julio César Ramos consiguió la medalla de bronce en kumite por equipos.

En boxeo, América Camila se adjudicó la medalla de plata en la categoría Sub-19 de 57 kilogramos tras disputar la final ante Baja California.

Asimismo, la karateca Aleida Rojas se posicionó en el tercer lugar en la modalidad de kumite por equipos.

Con el objetivo de seguir impulsando el deporte en la entidad, se lleva a cabo el Mundialito Social, torneo que congrega a 40 universidades mediante la participación de 48 equipos femeniles y 48 varoniles.