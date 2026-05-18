Conductor dispara contra automovilista que huía de un choque

Un incidente de tránsito registrado este lunes sobre la avenida Juárez, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que uno de los conductores involucrados utilizó un objeto con apariencia de arma durante una discusión derivada del percance.

De acuerdo con el reporte oficial, tras el choque entre dos vehículos, uno de los automovilistas continuó su trayecto, situación que provocó la reacción del otro conductor, quien mostró una pistola de aire comprimido de utilería y disparó contra el otro conductor quien emprendió la huida.

Elementos policiales acudieron al sitio para realizar la inspección correspondiente tanto de las unidades como de las personas involucradas. Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el objeto asegurado no correspondía a un arma de fuego real, sino a una réplica de aire comprimido.

Las autoridades informaron que ninguna de las partes decidió proceder legalmente ni presentar denuncia formal por los hechos ocurridos.

Finalmente, ambos conductores llegaron a un acuerdo por los daños materiales ocasionados, firmando de conformidad ante las autoridades, por lo que posteriormente se retiraron del lugar sin mayores incidentes.

Policías auxilian a conductores que se vieron involucrados en un conflicto vial Foto: Especial

jcp