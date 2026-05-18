Fallo histórico contra traficante de aletas de tiburón en México

El Juzgado Primero en Materia Penal en el estado de Colima emitió una resolución histórica en contra de un traficante de dos mil 200 kilogramos de aletas de tiburón que iban a ser exportadas ilegalmente a Filipinas.

El fallo impuso a esta persona una pena de dos años y ocho meses de prisión, una multa por 73 mil 168 pesos y una reparación del daño por cuatro millones 079 mil pesos.

El impartidor de justicia lo encontró culpable de delitos contra la biodiversidad, por la extracción de especies protegidas.

En un comunicado de prensa, la Profepa dio a conocer que en este caso actuó en calidad de víctima y como coadyuvante del Ministerio Público de la Federación.

El Centro de Justicia Penal Federal con sede en Colima, citó a las partes el pasado 08 de mayo a la audiencia de explicación y lectura de sentencia.

De no haber cambios, la resolución quedará firme, y se remitirá al juez de ejecución para su cumplimiento.

Las aletas de tiburón de los géneros alopias y carcharhinus, conocidos comúnmente como tiburón zorro y tiburón puntas negras, fueron decomisadas en un contenedor, situado en el puerto interior de Manzanillo.

El monto de la reparación del daño será destinado a trabajos de investigación que realiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Los tiburones zorro y puntas negras son especies protegidas por el Apéndice II de la Convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Las aletas de tiburón fueron decomisadas en un contenedor Foto: Especial

JCS