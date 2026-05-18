Detienen a mujer por usurpación de profesión en Puebla

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a María Concepción “N”, de 57 años, por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión.

De acuerdo con las investigaciones, entre los años 2018 y 2025 la hoy imputada presuntamente se ostentó como Químico Farmacobiólogo sin contar con título legal ni cédula profesional, realizando actos propios de dicha profesión en el Laboratorio de Salud Pública de Puebla, particularmente en el área de microbiología de alimentos.

Derivado de actos de investigación desarrollados por la Unidad de Apoyo Policial de Combate a la Corrupción, el 13 de mayo de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial en inmediaciones del Laboratorio de Salud Pública ubicado en el Complejo Médico Sur, en la colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades conforme a derecho.

Abren investigación por muerte de 10 personas en Tehuitzingo

La Fiscalía de Puebla inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de 10 personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir una solicitud de apoyo por parte de un ciudadano que observó a personas aparentemente sin signos vitales en el lugar.

Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, una mujer que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto.

La Fiscalía de Puebla realiza el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las 10 víctimas y de quien o quienes resulten responsables.

JCS