Proyectos de seguridad con EU requieren aval de la Ley de Seguridad Nacional: SRE

Respecto al señalamiento presidencial al gobierno de Querétaro y a la embajada de Estados Unidos que participaron sin coordinación con el gobierno federal, en “la colocación de la primera piedra de Academia Internacional de Capacitación Policial”, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, recordó que la Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones.

Reconoció que el pasado 25 de septiembre, se recibió en la oficina del secretario Roberto Velasco un oficio del Gobierno del Estado de Querétaro que informaba sobre la visita del embajador de los Estados Unidos de América, Ronald D. Johnson, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”.

“En dicho oficio se precisaba que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]”.

“La Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante esa visita, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo al GANSEG”.

En una tarjeta informativa, Cancillería explicó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la dependencia federal en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional.

“México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación.

“Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas”, se subrayó.