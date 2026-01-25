Proyecto de sentencia del TEPJF podría beneficiar a posibles nuevos partidos políticos

Un anteproyecto de sentencia que será discutido en los próximos días por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría ajustar los criterios del INE sobre cómo resolver los casos de doble afiliación de personas que participan en la conformación de nuevos partidos políticos.

El proyecto, elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, analiza una impugnación presentada por la organización Construyendo Sociedades de Paz, que busca su registro como partido político nacional, contra el criterio del INE que establece que, cuando una persona aparece afiliada a dos organizaciones y una de las afiliaciones se realizó en asamblea, debe prevalecer siempre la más reciente, aun cuando esa asamblea haya perdido validez por un cambio de modalidad.

El magistrado reconoce que el INE sí tiene facultades para interpretar la normativa, ya que la ley no regula de manera expresa estos supuestos.

Sin embargo, advierte que la autoridad electoral no distinguió entre afiliaciones realizadas en asambleas válidamente constituidas y aquellas obtenidas en reuniones que nunca alcanzaron quórum.

De ser aceptado por la mayoría de Sala Superior, esto beneficiaría a las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos en caso de tener duplicación de afiliaciones con otra organización en cuyas asambleas no se haya validado el quorum, pues no se restarían esas afiliaciones duplicadas de la organización que si tiene asambleas válidas.

Dos organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos lograron las 200 asambleas necesarias para cubrir el primer requisito. FOTO ILUSTRATIVA Cuartoscuro

¿Qué nuevos partidos políticos habrá en México?

Dos organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos lograron las 200 asambleas necesarias para cubrir el primer requisito que estipula la ley a fin de poder solicitar su registro en febrero próximo.

Construyendo Sociedades de Paz, antes Encuentro Solidario, y Somos México, son las que encabezan las posibilidades de tener nuevos partidos para las elecciones de 2027. Mientras la primera, CSP, acumula 263 asambleas preliminarmente validadas por el INE, Somos México, logró este domingo tres asambleas más, que junto a las 197 que ya tenía preliminarmente validadas, suman 200.

En conferencia de prensa, Somos México apuntó que tiene planeado realizar 50 asambleas más, al menos, para garantizar que obtendrá el registro.

fdm