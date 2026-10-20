Presidenta asegura que compra consolidada de medicamentos e insumos ha permitido ahorrar cerca de 70 mil mdp respecto al 2024

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos”, informó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal declaró que el objetivo es que en un futuro se implemente una automatización de almacenes y se permita la trazabilidad de todo el proceso, desde la compra hasta la distribución de los medicamentos e insumos.

Se ha avanzado mucho, porque antes todo estaba tercerizado, todo estaba en manos de terceros y era carísimo, y desde el presidente López Obrador comenzó a disminuir todo eso, pero tenemos que llegar a un punto donde el sistema de salud público sea el más moderno de México y además el de total transparencia”, consideró.

En su intervención, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para garantizar todos los medicamentos e insumos médicos que se requieren para 2027-2028 se están comprando cerca de 6 mil millones de piezas, los cuales, pueden consultarse en la página: https://compraconsolidada.salud.gob.mx/.

El funcionario federal expuso que durante los procesos de compra se han encontrado contratos con sobrecostos, particularmente en la distribución. Eduardo Clark puso el caso de una empresa bajo investigación en el Estado de México con un contrato que entre 2022 y 2023 sumó cerca de mil 700 millones de pesos.

Informó que el Gobierno de México pagó cerca de 10 mil millones de pesos de adeudos por medicamentos entregados a principios de 2026.

El subsecretario Eduardo Clark explicó que los pagos se realizaron durante el último mes y permitieron reducir a más de la mitad los procesos de pago pendientes.

En el último mes, más o menos, hemos realizado pagos de inicios de este año, de medicamentos que se entregaron en 2026, a inicios, pero que llevaban varios meses parados, que ascienden a unos cercanos a los 10 mil millones de pesos", aseguró.

Excluyen 40 firmas por incumplimiento

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el Gobierno federal excluyó a 40 empresas de la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para 2027 y 2028, por incumplir en la entrega de productos adquiridos en procedimientos anteriores.

El funcionario federal detalló que los proveedores fueron excluidos por no alcanzar los niveles de cumplimiento exigidos en el nuevo proceso, en el que participan entre 250 y 300 compañías.