Protestan familiares de víctimas de cirugía plástica en Toluca

Familiares de pacientes que murieron o resultaron con lesiones graves tras someterse a una cirugía plástica, protestaron en Toluca que sus casos no queden impunes, que haya castigos justos en contra de los médicos.

Por cuatro casos están vinculados a proceso y en prisión, los médicos Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, quienes intervinieron en procesos desde 2013 a 2024. Hasta ahora se contabilizan ocho víctimas, dos murieron y seis tienen lesiones graves y permanentes, a las que se sumarían otros dos pacientes con lesiones.

“Gracias a un amparo que les concedieron, ellos siguieron operando y atendiendo gente y bueno aquí están todos los, aquí están todos los resultados después del 2013, dos homicidios, seis lesiones graves, otras dos que están levantando, también haciendo, ya iniciando carpeta ya en la Fiscalía, o sea vamos para 10 casos de verdad, no es un caso”, dijo Ana María Iglesias Rebollo, quien es viuda de Miguel Ángel Zapata Cisneros

Ana María Iglesias Rebollo es viuda de Miguel Ángel Zapata Cisneros, quien fue víctima de homicidio doloso en 2013.

"Yo le hago un llamado a toda la gente de Toluca que por favor no tenga miedo, que salgamos a pedir justicia, por favor es lo que necesitamos, que nos hagan justicia, de Miguel Zapata quedaron cuatro menores de edad sin padre, de Samantha dos menores sin mamá, exigimos justicia, no es posible que a 13 años no nos hagan justicia", comentó Ana María Iglesias Rebollo, quien es viuda de Miguel Ángel Zapata Cisneros

Piden que haya castigo justo para evitar que haya una víctima más.

"Ella se dedicaba a su casa, a su hogar, estaba casada, tenía dos niñitos una de 13 y uno de 7 años, pero desgraciadamente quiso hacerse algo no, para estar bien como toda mujer, no es la única", señaló Carmen Villavicencio, madre de Samantha, víctima de homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense de los tres médicos, sólo Jesús Fernando cuenta con estudios y cédula para ejercer como cirujano plástico y los otros dos no tienen la especialidad pese a que presuntamente intervienen en ese tipo de procedimientos estéticos.