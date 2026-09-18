Protesta por acoso sexual en la Prepa 17 de la UdeG deriva en destrozos y suspensión de clases

Un grupo de estudiantes de la Preparatoria 17 de la UdeG se manifestó y causó destrozos en las instalaciones, debido a que aseguran que dentro de la institución se han registrado casos de acoso sexual por parte de algunos docentes.

“Nos manifestamos todo el alumnado, así como externos ya egresados, por el simple hecho de que múltiples veces se les ha avisado y se les ha hecho reporte de que existe acoso sexual dentro de la Preparatoria 17 por parte de docentes, cosa que no nos han dado una solución real”, dijo una estudiante.

Las estudiantes decidieron alzar la voz, cansadas de que sus denuncias no sean escuchadas: “No se les castiga y nosotros necesitamos justicia”.

Los estudiantes destrozaron la fachada, el torniquete de la entrada y rompieron vidrios. Aunque aseguran que han presentado quejas y reportes, incluso ante la Fiscalía, señalan que no ha pasado nada.

Reproducir Estudiantes y egresados acusan la falta de sanciones contra profesores señalados por acoso sexual.

“Por todas las denuncias, capturas por los mensajes mandados de los maestros a los alumnos, nunca nos escucharon. Hubo varias denuncias, hubo quejas, hubo reportes y nunca... Hay docentes que tienen más de 11 años, que son amigos del director y el director los cuida”, dijo otra manifestante.

El coraje también se desquitó en los baños, donde se rompieron espejos, sanitarios y puertas.

Alumnos que no participaron en la manifestación y a quienes ya no se les permitió la entrada a la preparatoria señalaron que es necesario que se preste atención a las denuncias: “Que prestaran atención. Si esta prepa es tan prestigiosa como dice el director, que tiene normas de la SEP, así como presumen cosas, que tomen cartas en el asunto, porque si ya los quemaron, arreglar las cosas antes de que sucedan este tipo de situaciones”, comentó Daniel.

En la escuela se colocaron pancartas con leyendas como: “Esto no se siente como mi segunda casa” y “Chulea a tu esposa, no a tus alumnas”. Además, fueron pintados los nombres de los presuntos acosadores.

Las clases fueron suspendidas.

Otros estudiantes que se vieron afectados por la suspensión de clases mostraron su rechazo a las acciones que realizó el grupo de estudiantes: “Es una falta de respeto porque es una escuela pública. Fueron daños que la prepa no tenía nada que ver. Tuvieron que ir con los maestros y los directivos, que ellos son los culpables. Rayaron salones y muchas cosas que no tenían que ver con los maestros. Eso ya fue más vandalismo que justicia, se podría decir”, expresó Ángel Salvador, estudiante.