¿A qué hora lloverá? Checa el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que para este viernes 7 de agosto de 2026 persistirá un escenario climático extremo en el país. El desplazamiento de la onda tropical número 25, el monzón mexicano y canales de baja presión provocarán lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y temperaturas que rebasarán los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?

Diversos sistemas meteorológicos ocasionarán fuertes tormentas con posible caída de granizo y descargas eléctricas en las siguientes entidades:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán,

Lluvias fuertes:

Chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Baja California y Aguascalientes.

(centro y oeste), Morelos, Puebla y Guerrero., Durango, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades advirtieron que los vientos de 50 a 70 km/h previstos para el norte y el Istmo de Oaxaca podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide atender los reportes de Protección Civil.

Temperaturas de más de 45 °C y onda de calor

En contraste, la presencia de un sistema anticiclónico mantendrá temperaturas extremadamente calurosas en el noroeste, norte y península de Yucatán:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Medidas de prevención

Ante los contrastes térmicos y el riesgo por tormentas, el SMN exhorta a la población a: