¿A qué hora lloverá? Checa el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de agosto
Lluvias intensas, vientos de hasta 70 km/h y calor superior a 45 °C afectarán a México este viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que para este viernes 7 de agosto de 2026 persistirá un escenario climático extremo en el país. El desplazamiento de la onda tropical número 25, el monzón mexicano y canales de baja presión provocarán lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y temperaturas que rebasarán los 45 °C.
¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?
Diversos sistemas meteorológicos ocasionarán fuertes tormentas con posible caída de granizo y descargas eléctricas en las siguientes entidades:
Las autoridades advirtieron que los vientos de 50 a 70 km/h previstos para el norte y el Istmo de Oaxaca podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide atender los reportes de Protección Civil.
Temperaturas de más de 45 °C y onda de calor
En contraste, la presencia de un sistema anticiclónico mantendrá temperaturas extremadamente calurosas en el noroeste, norte y península de Yucatán:
Medidas de prevención
Ante los contrastes térmicos y el riesgo por tormentas, el SMN exhorta a la población a:
- Evitar la exposición prolongada a los rayos solares y vestir ropa ligera de manga larga.
- Mantener constante hidratación y cuidar especialmente a adultos mayores y menores de edad.
- Asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento.
- Llevar paraguas e impermeable si se transita por las calles del Valle de México durante la tarde-noche.