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¿A qué hora lloverá? Checa el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de agosto

Lluvias intensas, vientos de hasta 70 km/h y calor superior a 45 °C afectarán a México este viernes.

Por: Liliana Moscoso

Lluvias en Jalisco
Se esperan lluvias intensas en Jalisco y NayaritEspecial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que para este viernes 7 de agosto de 2026 persistirá un escenario climático extremo en el país. El desplazamiento de la onda tropical número 25, el monzón mexicano y canales de baja presión provocarán lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y temperaturas que rebasarán los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?

Diversos sistemas meteorológicos ocasionarán fuertes tormentas con posible caída de granizo y descargas eléctricas en las siguientes entidades:

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).
  • Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán,
    • Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla y Guerrero.
  • Lluvias fuertes:
    • Ciudad de México, Durango, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Lluvias aisladas: Baja California y Aguascalientes.

    • Las autoridades advirtieron que los vientos de 50 a 70 km/h previstos para el norte y el Istmo de Oaxaca podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide atender los reportes de Protección Civil.

    Temperaturas de más de 45 °C y onda de calor

    En contraste, la presencia de un sistema anticiclónico mantendrá temperaturas extremadamente calurosas en el noroeste, norte y península de Yucatán:

  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

    • Medidas de prevención

    Ante los contrastes térmicos y el riesgo por tormentas, el SMN exhorta a la población a:

    • Evitar la exposición prolongada a los rayos solares y vestir ropa ligera de manga larga.
    • Mantener constante hidratación y cuidar especialmente a adultos mayores y menores de edad.
    • Asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento.
    • Llevar paraguas e impermeable si se transita por las calles del Valle de México durante la tarde-noche.

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