Pensión Bienestar: el pago entra en su recta final; ¿qué letras faltan por cobrar?

El calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar está a pocos días de llegar a su fin. Este martes 22 de septiembre de 2026 continúa la entrega de los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, por lo que las personas beneficiarias deben revisar la letra que corresponde a su primer apellido.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes corresponde nuevamente a la letra R, cuyo pago se programó para el lunes 21 y martes 22 de septiembre. La dispersión comenzó el pasado 1 de septiembre y concluirá este viernes 25 de septiembre.

¿Qué letras faltan por recibir su pago?

Una vez concluida la jornada de este martes, todavía quedarán beneficiarios de las siguientes letras:

S: miércoles 23 de septiembre.

S: miércoles 23 de septiembre. T, U y V: jueves 24 de septiembre.

W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.

Con estos últimos depósitos quedará concluido el calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Los recursos son depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos varían dependiendo del programa. Para este periodo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos bimestrales.

En tanto, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente otorga 3 mil 300 pesos.

Por su parte, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras contempla un apoyo de mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

Uno de los aspectos centrales de estos programas es que los recursos se entregan directamente a las personas derechohabientes mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Además, no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que puede permanecer en la cuenta para utilizarse posteriormente.