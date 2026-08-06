Despliegan operativo de emergencia en CDMX tras intensas lluvias de anoche

Un contingente de 115 elementos operativos, ingenieros y técnicos, apoyados por 43 equipos de maquinaria especializada, fue desplegado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para atender las afectaciones provocadas por intensas precipitaciones que acumularon un volumen superior a los 8.7 millones de metros cúbicos de agua en la capital.

Para este jueves continuarán las lluvias de hasta 50 milímetros en la capital Foto: Especial

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 07:00 horas, la acumulación total registrada entre las 06:00 horas del 5 de agosto y las 06:00 horas del 6 de agosto alcanzó los 8,704,133 metros cúbicos en la Ciudad de México. Las mayores concentraciones pluviométricas se reportaron en las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón. La estación Xotepingo registró el índice más alto con 34 mm, seguida por Universidad con 28 mm, Pozo CU con 25 mm, Tanque Lienzo con 24.5 mm, Tarango con 24 mm y Santa Fe con 22.75 mm.

Las precipitaciones también afectaron la movilidad en el paradero de La Paz Foto: Especial

El organismo confirmó la atención total de las anegaciones generadas por la tormenta. "Las brigadas de la SEGIAGUA atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Coyoacán", detalló la dependencia.

Entre las intervenciones de mayor relevancia figuró el envío de un vehículo hidroneumático a la colonia Cuadrante San Francisco, en Coyoacán, para solucionar un encharcamiento en la intersección de Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Cuadrante San Francisco. Asimismo, se movilizó un equipo de bombeo de emergencia en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, debido a la acumulación de agua en la esquina de Lluvia y Cráter.

Para la contención del evento hidrometeorológico, el equipo técnico operó 20 vehículos hidroneumáticos, 10 de bombeo de emergencia, 8 equipos Hércules, 3 Pick up/sedán, una pipa de agua tratada y un vehículo tipo estacas. Pese al volumen registrado, las autoridades informaron que los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen en estado de estabilidad.