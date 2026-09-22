Defensa aplica Plan DN-III-E en Guerrero, Colima y Jalisco ante huracán “Polo”

Ante los efectos del huracán “Polo” en costas del Pacífico mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aplica el Plan DN-III-E en apoyo a la población de Guerrero, Jalisco y Colima, informó la dependencia.

Se detalló que en Zihuatanejo, Guerrero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, de las comandancias de la Novena Región y 27 Zona militares, en coordinación con Protección Civil se encuentran aplicando el Plan DN-III-E en su fase preventiva, en estrecha coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En esta localidad guerrerense se efectúan reconocimientos a pie en zonas vulnerables y de alto riesgo, como ríos, lagunas, barrancas y puntos de inundación, manteniéndose en alerta permanentemente para actuar de manera oportuna y brindar auxilio a la población civil.

Además, las comandancias de la Quinta Región de las 15 y 20 Zonas militares, ubicadas en La Mojonera, Jalisco, y Colima, Colima, respectivamente, informaron que, aplican la estrategia de protección a la población civil, en su fase preventiva, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Ante los efectos del huracán “Polo” en las costas del Pacífico mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional aplica el Plan DN-III-E en apoyo a la población. Cuartoscuro

El personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ha realizado acciones de orientación ciudadana sobre las medidas de prevención; recorridos de vigilancia en ríos, presas y localidades de alto riesgo; labores de limpieza y desazolve del sistema de desagüe.

Tambien se han identificado albergues y refugios temporales en caso de requerirse; y la organización del personal militar para la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

La Defensa exhorto a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendaron su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el Gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno natural.