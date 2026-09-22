Harfuch reconoce apoyo de Jalisco tras captura de objetivos prioritarios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció y agradeció el respaldo de las autoridades de Jalisco, de la Fiscalía estatal y de las instituciones de seguridad locales por el trabajo conjunto que permitió la captura de objetivos prioritarios generadores de violencia.

Durante un mensaje público, el funcionario federal destacó que la coordinación entre el Gobierno de México y las autoridades estatales fue determinante para concretar la detención de Mario "N", alias "El Fiera", y Juvenal "N", alias "El Coreano", quienes contaban con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

De acuerdo con García Harfuch, ambos eran buscados por su presunta responsabilidad en homicidio, extorsión agravada y asociación delictuosa, como parte de las acciones para debilitar a grupos criminales que operan en la entidad.

Asimismo, informó sobre la captura de otra persona identificada como Eduardo "N", resultado de las labores coordinadas entre las instituciones federales y locales.

El titular de la SSPC subrayó que la colaboración entre la Federación, el Gobierno de Jalisco, la Fiscalía estatal y las corporaciones de seguridad ha fortalecido las operaciones para localizar y detener a personas consideradas objetivos prioritarios, reiterando que este modelo de coordinación continuará para enfrentar los delitos de alto impacto en el estado.