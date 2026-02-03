Pronostica SMN calor e intensa sequía para febrero y marzo; enero registró superávit de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que enero de 2026, registró una lluvia acumulada a nivel nacional de 25.4 milímetros, lo que representó un superávit de 1.3 milímetros o 5.4 por ciento, arriba del promedio en el período 1991-2020.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, el SMN destacó que enero de 2026, se colocó en el lugar número 31 de los eneros más lluviosos desde 1941.

En contraste, enero de 2026, presentó una anomalía de temperatura de 0.5 grados por arriba de la climatología 1991-2020, para marcar en los termómetros 17 grados en promedio, en comparación con los 16.5 grados de la media.

De esta forma, enero de 2026 se ubicó como el décimo enero más cálido del registro histórico desde 1953, luego de que 2025 acabó como el tercer año más caliente de la historia a nivel global.

El SMN pronosticó calor y sequía para febrero y marzo de 2026 en gran parte del país. Gobierno de México

Sequía y calor para febrero

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que continuará el estiaje en el mes de febrero, con amplias zonas del centro-occidente y el noroeste con lluvias por debajo del promedio.

Mientras que en el sur de Veracruz y el norte de Chiapas se esperan lluvias por arriba del promedio. "En las costas de Oaxaca y Chiapas, además de la Península de Yucatán se prevén condiciones cercanas al promedio.

Se estima una lámina de lluvia de 11 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020) de 18.4 milímetros, representa 30 por ciento debajo del promedio", subrayó.

Para marzo, el SMN, adelantó que continuarán las lluvias por debajo del promedio principalmente en el noroeste, centro-occidente y el noreste.

Además de precipitaciones dentro del promedio en porciones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas y por arriba del promedio en la Península de Yucatán.

"Se estima una lámina de lluvia de 9 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020), de 16 milímetros, representa 44 por ciento debajo del promedio", indicó.

En abril, se prevén lluvias cercanas al promedio en la mayor parte del país. En el noreste y porciones de la Península de Yucatán habrá lluvias por arriba del promedio, mientras que en regiones del norte y el sur se esperan condiciones por debajo del promedio.

"Se estima una lámina de lluvia de 17 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020) de 17 milímetros, representa condiciones cercanas al promedio", manifestó.

El SMN, agregó que de febrero a abril de 2026, se estiman temperaturas mínimas más cálidas que el promedio climatológico en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en los estados del norte, donde las anomalías podrán alcanzar hasta 5 grados más que el promedio.

"Sólo en porciones de la Sierra Madre Occidental se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio en los siguientes tres meses, con valores mensuales entre 1 y 2 grados por debajo del promedio", concluyó.