Adolescente de 16 años es vinculado a proceso por homicidio en el antro Konor Night Club

Un adolescente de 16 años, identificado con el alias de El Niño, fue vinculado a proceso por su probable participación en un homicidio ocurrido dentro del Konor Night Club, en el municipio de Querétaro.

El menor, originario de Celaya, Guanajuato, fue detenido el pasado 2 de septiembre mediante una orden de aprehensión relacionada con los hechos registrados el 17 de enero pasado, cuando una persona murió tras recibir impactos de arma de fuego al interior del establecimiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos para imputarle el delito de homicidio calificado. Tras acogerse la defensa a la duplicidad del término constitucional, la autoridad judicial determinó posteriormente iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el adolescente permanecerá en internamiento preventivo mientras se desarrolla el procedimiento. Además, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La autoridad lo señala como probable responsable, por lo que su situación jurídica deberá resolverse conforme avance el proceso.

Matan a balazos a dos

Con disparos de arma de fuego, dos hombres fueron privados de la vida en la colonia Jardines de La Negreta, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con información de autoridades municipales, las víctimas habrían sido atacadas con armas de fuego cuando arribaban a su domicilio.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo, en coordinación con municipios vecinos, para tratar de ubicar a los responsables.

Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al sitio, donde confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales. El área fue asegurada y acordonada para preservar posibles evidencias.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y recabó indicios como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque, así como establecer la identidad de los responsables. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía estatal, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a quienes participaron en el doble homicidio