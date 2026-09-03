Detienen a sujeto que atacó sexualmente a una adolescente de 16 años

Un hombre de 30 años fue tenido por las autoridades de Nuevo León tras presuntamente cometer acoso y abuso sexual en contra de una adolescente.

Fue en agosto de 2025 cuando Jesús Osvaldo “N”, presuntamente, obligó a una adolescente de 16 años a sostener relaciones sexuales, lo cual, de acuerdo a las autoridades le causó “daño físico, psicológico y conductual alterando su adecuado desarrollo integral en un ambiente libre de violencia”.

Fue este miércoles cuando se llevó a cabo la detención de Jesús Osvaldo “N” en las calles del centro del municipio de Allende, Nuevo León.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Además de acoso y abuso sexual, al hombre se le impusieron los cargos de corrupción, así como el de violación y equiparable a la violación.

¿Qué es el acoso sexual?

De acuerdo con un artículo elaborado por el gobierno federal de México, el acoso sexual es “una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

El acoso sexual es considerado un acto de violencia sexual que consiste “en que una persona agreda a otra mediante señas sexuales, tocamientos, agresiones, espionaje, chantajes, emita represalias, condicione, solicite favores sexuales, exprese piropos o bromas, insinúe, denigre, pregunte aspectos sexuales, difame, humille, exhiba alguna de sus partes íntimas y/o difunda imágenes, fotografías o vídeos”.

De acuerdo con este artículo, en México, las mujeres son las principales víctimas de este tipo de violencia en comparación a los hombres, sin embargo, poseen una menor cultura de denuncia al ser blanco de este tipo de actos.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia en México determinó que las demandas civiles por daños derivados de violencia sexual contra menores de edad nunca caducarán.

Los ministros de la Corte tomaron esta decisión debido a que reconocieron que las víctimas necesitan tiempo para comprender que vivieron un abuso, asimilar el impacto emocional y poder verbalizar la experiencia y, al mismo tiempo, encontrar fortaleza para denunciar.

Para la corte aplicar que estos casos caduquen sería “revictimizar” a la persona, castigándola por no haber hablado antes.