Mijes destaca a Claudia Sheinbaum por su honestidad y resultados en Nuevo León

Junto a más de 20 mil ciudadanos, Andrés Mijes presenció este domingo el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en la emblemática Macroplaza de Monterrey.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vino a rendir cuentas y a recordarnos las causas que mueven al pueblo de México: Independencia, Libertad, Justicia Social y Democracia.

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“Hoy Nuevo León escuchó resultados, no promesas: inversión, empleo, bienestar y obras. La honestidad sí da resultados”, expresó Mijes.

Asimismo, reconoció en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un liderazgo cercano, honesto y comprometido con el bienestar de la ciudadanía, al señalar que su capacidad para dar resultados representa el estilo de gobierno que necesita Nuevo León.

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Mijes afirmó que el norte está con la presidenta y que Nuevo León está listo para continuar con la Transformación.

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Finalmente, destacó que el liderazgo, la honestidad, la capacidad, la cercanía y los resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum marcan un momento de trascendencia histórica para México y representan una ruta clara para seguir construyendo un país con mayor bienestar y oportunidades para todos.