Profepa pide revocar autorización a empresa transportista de residuos peligrosos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la revocación de la autorización otorgada a la empresa TEGGEO, S.C. para la recolección y transporte de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI); además, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y documentación de dichos residuos.

Las acciones derivan de una investigación iniciada por personal de la Profepa en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante una visita de inspección en materia de residuos peligrosos, el pasado 8 de mayo. Como parte de las diligencias, se revisaron manifiestos de entrega, transporte y recepción de RPBI presentados por un establecimiento que contrataba los servicios de la empresa TEGGEO para la recolección de sus residuos.

Durante la investigación, la Profepa verificó si los residuos recolectados y transportados por la empresa eran entregados en el centro de acopio señalado en los manifiestos, ubicado en el estado de Durango. Sin embargo, se constató que la empresa autorizada para el almacenamiento y acopio de RPBI en dicha entidad no recibía los residuos provenientes de TEGGEO.

Derivado de estos hechos, la Profepa presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de TEGGEO, por el presunto delito de asentar datos falsos en registros, bitácoras o documentos utilizados para simular el cumplimiento de obligaciones ambientales, conducta prevista en el artículo 420 del Código Penal Federal.

Como parte de las diligencias, se revisaron manifiestos de entrega, transporte y recepción de RPBI Cuartoscuro

De manera paralela, la Profepa inició una visita de inspección a la empresa transportista TEGGEO, en la que la empresa presentó sus manifiestos, mismos que contenían firmas de recibido presuntamente emitidas por el centro de acopio de Durango. Asimismo, se le solicitó la entrega de los manifiestos correspondientes a todos los RPBI recolectados y transportados entre 2023 y 2025; sin embargo, dicha información no fue presentada.

Como parte de las medidas correctivas y de urgente aplicación dictadas por la Profepa, se ordenó a la empresa abstenerse de continuar con las actividades de recolección y transporte de residuos hasta presentar la información requerida. No obstante, la empresa incumplió con lo ordenado y continuó prestando este servicio en los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California.

Ante el incumplimiento detectado, la Profepa emitió una resolución administrativa mediante la cual solicitó a la Semarnat la revocación de la Autorización para la Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos otorgada a la empresa.

La Profepa refrenda su compromiso de vigilar el manejo adecuado de los RPBI y de actuar con firmeza ante cualquier conducta que ponga en riesgo la salud pública, el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental. Cualquier irregularidad en el manejo y trazabilidad de residuos peligrosos será investigada y sujeta a las acciones legales correspondientes.

fdm