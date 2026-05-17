Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa | VIDEO

Las fuerzas federales mexicanas asestaron uno de los golpes más relevantes contra la producción de drogas sintéticas en lo que va del año. Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, desmantelaron cinco laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de metanfetaminas y aseguraron grandes cantidades de precursores químicos en operaciones desplegadas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones permitieron asegurar más de una tonelada de metanfetamina y neutralizar casi 10 mil litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos sintéticos, lo que representa una afectación económica superior a 650 millones de pesos para estructuras del crimen organizado.

“En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa”, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado oficial.

Jalisco y Nayarit, bajo la mira por producción de drogas sintéticas

Uno de los operativos más relevantes se realizó en la comunidad de El Saucillo, en Jalisco, donde fuerzas federales localizaron un laboratorio clandestino con capacidad industrial para producir drogas sintéticas.

En el lugar fueron asegurados aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas y diversos materiales utilizados para la elaboración de narcóticos.

Posteriormente, durante recorridos de vigilancia y disuasión en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit, personal naval localizó un terreno utilizado para el almacenamiento de droga, donde se aseguraron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.

Las investigaciones relacionan este aseguramiento con Audias 'N', identificado por las autoridades como operador de alto nivel de una organización criminal dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas en el occidente del país.

Sinaloa concentra la mayor operación contra laboratorios clandestinos

Las acciones más amplias se registraron en distintas comunidades rurales de Sinaloa, donde elementos de la Marina localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos adicionales.

En el poblado de Corralejo, autoridades federales aseguraron aproximadamente 1,500 litros de producto terminado, además de 2,500 litros de precursores químicos, 3,100 litros de sustancias de uso dual y 1,200 kilos de sosa cáustica.

Los agentes también decomisaron herramientas especializadas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, incluyendo reactores improvisados y contenedores industriales.

En otra operación desplegada en Corral Viejo, Sinaloa, las fuerzas federales localizaron un laboratorio donde se aseguraron 1,250 litros de producto terminado, mil kilos de cloruro de amonio, además de ollas, tinas y tambos empleados en los procesos químicos.

La Marina informó además sobre un tercer laboratorio clandestino detectado en la misma zona, donde se aseguraron cerca de mil kilos de producto terminado, parte del cual se encontraba todavía en proceso de secado y cocimiento.

En ese sitio también fueron localizados 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica y 440 kilos de ácido tartárico.

La Marina informó además sobre un tercer laboratorio clandestino detectado en la misma zona, donde se aseguraron cerca de mil kilos de producto terminado. X

Las autoridades buscan frenar la capacidad financiera del crimen organizado

El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas operaciones forman parte de una estrategia nacional para debilitar las capacidades operativas y económicas de los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

“En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se neutralizaron casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas”, detallaron las autoridades.

Las dependencias federales subrayaron que el objetivo es impedir que estas sustancias lleguen a las calles y reducir las redes financieras de las organizaciones delictivas.

Todo el material asegurado fue destruido e inhabilitado para evitar su reutilización, mientras que los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.