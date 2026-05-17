Asesinan a balazos a familia de Tehuitzingo, entre ellos menores de edad; FGE ya investiga

Diez personas integrantes de una familia, entre ellas menores de edad y una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida, fueron asesinadas durante un ataque armado perpetrado en la comunidad de Texcalapa de Juárez, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el multihomicidio y señaló que las diligencias ministeriales continúan para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, elementos de la Policía Municipal acudieron a un inmueble de la comunidad de Texcalapa tras recibir una llamada de emergencia de un ciudadano que alertó sobre varias personas aparentemente sin vida en el lugar.

Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a múltiples víctimas con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Algunas de las personas además se encontraban maniatadas, según reportes de corporaciones de auxilio y seguridad pública que participaron en la atención del caso.

Los servicios médicos de emergencia confirmaron en el sitio la muerte de nueve integrantes de la familia. Una décima víctima, una mujer que todavía presentaba signos vitales, falleció mientras era trasladada a un hospital en el crucero conocido como “El Pitayo”.

Entre las víctimas se encuentran seis hombres —incluidos un niño de 10 años y un adolescente de 14—, dos mujeres adultas y una bebé de poco más de un mes de nacida.

Fiscalía de Puebla investiga el multihomicidio

En un comunicado oficial, la Fiscalía estatal informó que personal ministerial y pericial realizó el levantamiento de los cuerpos, inspecciones forenses y diversas diligencias de investigación.

“La Fiscalía realiza el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez víctimas y de quien o quienes resulten responsables”, señaló la dependencia.

Las autoridades añadieron que las investigaciones continuarán “hasta esclarecer este hecho y proceder conforme a derecho”.

El caso provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad pública de distintos niveles, que desplegaron operativos en la región para localizar a los agresores.

Posible ajuste de cuentas

Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el móvil del crimen, reportes preliminares y fuentes cercanas a la investigación señalan que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas entre integrantes de grupos criminales que operan en la zona.

La región sur de Puebla, particularmente municipios cercanos a la Mixteca poblana, ha registrado en los últimos años un incremento en actividades relacionadas con grupos delictivos vinculados al narcomenudeo, robo de combustible y disputas territoriales.

Especialistas en seguridad consideran que el nivel de violencia empleado en este ataque refleja patrones asociados con ejecuciones múltiples utilizadas por organizaciones criminales para enviar mensajes a grupos rivales.

Sin embargo, las autoridades subrayaron que todavía no existe una conclusión definitiva y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Operativo y presencia de fuerzas de seguridad

Tras el ataque, policías municipales, estatales y agentes ministeriales mantuvieron resguardado el acceso al inmueble mientras personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaba las diligencias correspondientes.

La zona permaneció bajo vigilancia durante varias horas mientras peritos recababan indicios balísticos y elementos de prueba para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el multihomicidio.

El caso ocurre en medio de un contexto nacional marcado por altos índices de violencia homicida y por la presión sobre autoridades estatales y federales para contener el avance de estructuras criminales en regiones rurales y urbanas del país.

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