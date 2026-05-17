Dos de los narcolaboratorios desmantelados estaban ligados a “El Jardinero”

La Secretaría de Marina desmanteló seis narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, dos de ellos vinculados con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades federales como presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en la dirigencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gabinete de Seguridad informó que el aseguramiento de metanfetamina, precursores químicos y equipo para la fabricación de drogas sintéticas provocó una afectación económica estimada en 650 millones de pesos para las organizaciones criminales.

“El Jardinero” fue detenido en el estado de Nayarit, durante un operativo realizado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), el pasado 27 de abril. Foto: Cuartoscuro

Se detalló que, la primera instalación ligada al CJNG se ubicó en El Saucillo, Jalisco, en donde se aseguraron alrededor de 600 kilos de metanfetamina, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, además de material diverso empleado para la elaboración de drogas.

Durante recorridos de disuasión, en inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se ubicó el segundo narco laboratorio relacionada con el CJNG, en donde se localizaron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de líquida.

El freno temporal de la extradición de “El Jardinero” se respalda en que la entrega podría afectar sus derechos si se realiza sin agotar el debido proceso. Foto: Cuartoscuro

En otro recorrido de seguridad, en el poblado de Corralejo, Sinaloa, se ubicó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil 500 litros de metanfetamina, así como 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual, mil 200 kilos de sosa cáustica, así como herramientas utilizadas para la elaboración de la sustancia.

En Corral Viejo, Sinaloa, se desmantelaron tres laboratorios clandestinos; en el primero se aseguraron mil 250 litros de metanfetamina, así como mil kilos de cloruro de amonio, ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas.

En la segunda instalación se aseguraron aproximadamente 500 litros de ácido acético, mil 500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual.

En el tercer punto, los elementos de la Marina localizaron y desmantelaron un narco laboratorio, en el que se aseguró una tonelada de metanfetamina, de los cuales 400 se encontraban en proceso de secado y 600 en proceso de cocimiento.

Además, se aseguraron 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica, 440 kilos de ácido tartárico; además de herramientas y accesorios de trabajo.

La Marina indicó que el material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, para la apertura de las carpetas de investigación correspondientes.

Los operativos se realizaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).