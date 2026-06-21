Profepa libera 19 iguanas rescatadas en Guanajuato y Michoacán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la liberación de 19 ejemplares de iguana en una zona de manglar del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de las acciones de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre protegida.

La dependencia informó que la liberación fue resultado del trabajo coordinado entre las Oficinas de Representación de Profepa en Michoacán y Guanajuato, así como de diversas instituciones de apoyo, entre ellas cuerpos de Bomberos y Protección Civil de distintos municipios guanajuatenses.

Los ejemplares liberados corresponden a catorce iguanas verdes (Iguana iguana) y cinco iguanas rayadas (Ctenosaura pectinata), reptiles que fueron rescatados en diferentes intervenciones realizadas en la vía pública, jardines, empresas y domicilios particulares.

Tras su rescate, algunos de los ejemplares permanecieron bajo resguardo en las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente de Celaya, mientras que otros fueron atendidos en el Área de Rescate Animal del Zoológico de León, donde recibieron cuidados especializados.

Los ejemplares liberados corresponden a catorce iguanas verdes (Iguana iguana) y cinco iguanas rayadas (Ctenosaura pectinata). Cortesía Profepa

Antes de autorizar su retorno al medio silvestre, las iguanas fueron sometidas a revisiones físicas y conductuales durante periodos de observación que oscilaron entre quince días y cinco meses. Asimismo, médicos veterinarios verificaron que ninguno de los ejemplares presentara heridas expuestas o afectaciones que pudieran comprometer su supervivencia, incluyendo inspecciones preventivas para descartar la presencia del gusano barrenador.

La liberación se llevó a cabo en una zona alejada de asentamientos humanos y dentro del área de distribución natural de ambas especies, condición fundamental para garantizar su adaptación y permanencia en el ecosistema.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la iguana verde está catalogada como especie amenazada, mientras que la iguana rayada se encuentra sujeta a protección especial. Estas categorías buscan impulsar acciones de conservación ante los riesgos derivados de la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y la interacción con actividades humanas.

La Profepa destacó que continuará fortaleciendo las labores de rescate, atención y rehabilitación de ejemplares de vida silvestre, con el objetivo de reincorporarlos a su hábitat natural y contribuir a la preservación de la biodiversidad del país.

Especialistas en conservación ambiental señalan que la protección de reptiles como las iguanas es fundamental para mantener el equilibrio ecológico, ya que participan en la dispersión de semillas y forman parte de la cadena alimenticia de diversos ecosistemas tropicales y costeros de México.