Profepa clausura desarrollo turístico ilegal en Hidalgo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a un desarrollo turístico ubicado dentro de la poligonal del Parque Nacional El Chico, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, donde constató la construcción y operación de 14 cabañas de madera, entre otras obras.

Durante la inspección se observó que para la construcción y funcionamiento de estas instalaciones se realizaron trabajos de nivelación y rebaje de suelo natural, así como un corte de talud para ampliar el acceso y construir el estacionamiento.

En conjunto, las obras y actividades ocupan una superficie aproximada de 1,755.6 m² dentro de un bosque de encino.

Al no presentar las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades que se desarrollaban en el predio, ubicado dentro de esta área natural protegida.

La visita se realizó en seguimiento a los acuerdos de la Mesa de Paz y Seguridad, así como a los planteamientos de habitantes de la zona y al reporte de la Dirección del Parque Nacional El Chico, relacionados con la presencia de obras y actividades turísticas dentro del ANP.

El personal de la Profepa constató que el desarrollo turístico “Wander Cabins”, se encontraba en operación y ofrecía servicios de renta de cabañas.

Entre las obras identificadas se encuentran 14 cabañas con terrazas, algunas construidas sobre pilotes de concreto; un estacionamiento de 484.5 m²; una caseta de vigilancia de madera y tres zonas donde se realizaron trabajos de rebaje y nivelación del suelo para el acceso a cabañas.

También se identificaron dos centros de lavado; un cine con estructura metálica y techo de lámina y un jacuzzi de madera que se calienta con leña.

Las obras se localizan dentro del Parque Nacional El Chico y no cuentan con las autorizaciones ambientales requeridas conforme a la legislación aplicable en materia de impacto ambiental y Áreas Naturales Protegidas.

La Profepa continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento al cumplimiento de la medida de seguridad, con el objetivo de proteger los recursos naturales y contribuir a la conservación de este ecosistema forestal.