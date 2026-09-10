Sección 22 del SNTE convoca a protesta durante visita de Sheinbaum a Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE llamaron a sus bases a manifestarse este viernes en la ciudad capital durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien efectuará un acto en el auditorio Guelaguetza como parte de la gira nacional de rendición de cuentas de su Segundo Informe de Gobierno.

En la convocatoria, suscrita por la secretaria general, Yenny Aracely Pérez Martínez, y el secretario de Organización, César García Zárate, se emplazó a participar a la dirigencia magisterial y a los organismos auxiliares, así como a docentes de la región de Valles Centrales y al 20 por ciento del interior del estado.

Especial

La manifestación fue citada a las 13 horas en el crucero de las avenidas Héroes de Chapultepec y Juárez, para que la dirigencia del magisterio disidente fije su posicionamiento político frente al gobierno de Sheinbaum.

Ante ello, exhortó a sus compañeras y compañeros a atender este llamado con responsabilidad, organización y puntualidad para fortalecer la unidad y la lucha de la gremial.