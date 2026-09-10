Martí Batres y Lorena Cuéllar inauguran 10 consultorios del ISSSTE en Tlaxcala

En cumplimiento con las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expandir la capacidad de atención médica primaria en el país, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguraron de forma simbólica 10 nuevos consultorios que abarcan una superficie conjunta de 415.45 metros cuadrados. Las unidades de salud brindan servicios y medicamentos totalmente gratuitos en una primera etapa para la derechohabiencia, operando en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Asimismo, se proyecta que a partir del año 2027 abran sus puertas a la población en general como parte de la consolidación del esquema del Servicio Universal de Salud.

Las nuevas instalaciones están ubicadas estratégicamente en los municipios de Tlaxcala de Xicohténcatl —con cuatro inmuebles distribuidos en Xicoténcatl, Las Ánimas, Centro y las Oficinas de Representación del instituto—, Apizaco, Ixtacuixtla, Panotla y Santa Ana Chiautempan, además de las localidades de Ocotlán y Santa Anita Huiloac. Cada espacio dispone de áreas de entrevista, escritorio, somatometría, sala de espera, sanitario y consultorios equipados con zonas de exploración, báscula, vitrinas de resguardo de medicinas y equipo de cómputo. La infraestructura está orientada a ofrecer medicina preventiva, atención primaria de primer contacto, curaciones menores y seguimiento médico para el control de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

Sobre el despliegue del proyecto, Martí Batres destacó que “estos espacios forman parte de toda esta batalla que está dando la Presidenta por tener consultorios en todo el país” y resaltó la importancia de contar con servicios cercanos para simplificar el abastecimiento de fármacos. Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar subrayó los beneficios del consultorio ubicado en la Secretaría de Educación estatal, asegurando que “lo que hoy el ISSSTE pretende es acercar los servicios para que tengan la salud a la mano, que sea gratuita y no necesiten tiempo de espera para poder sacar una consulta”.

Como parte de la gira de trabajo por la entidad, el titular del ISSSTE encabezó una reunión operativa con los subdelegados y directores de las unidades médicas locales. Durante el encuentro se fijaron compromisos institucionales orientados a agilizar la atención en las salas de urgencias, incrementar el cumplimiento de metas en cirugías y consultas, e impulsar la efectividad en el uso de la receta electrónica en favor de las familias tlaxcaltecas.