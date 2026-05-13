Hallan segundo huachitúnel en Pachuca, Hidalgo

En horas, autoridades federales y estatales localizaron un segundo túnel clandestino presuntamente utilizado para intentar ordeñar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Pachuca, Hidalgo.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento e inhabilitación de una excavación detectada en el ejido de Santa Julia.

De acuerdo con la dependencia federal, el hallazgo derivó de una denuncia emitida por el C5i, donde se alertó sobre movimientos irregulares y la existencia de un túnel cercano a infraestructura de Pemex.

Tras integrar una carpeta de investigación por el delito de alteración de ductos en grado de tentativa, un juez autorizó una orden de cateo para intervenir el inmueble.

Durante el operativo participaron agentes del Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos forenses, personal de Seguridad Pública estatal, Protección Civil y trabajadores de Pemex.

En el sitio fue localizado un túnel de aproximadamente nueve metros de longitud.

Las autoridades aseguraron herramientas y equipo presuntamente utilizados para la excavación y perforación, entre ellos palas, rotomartillos, un esmeril, válvulas y diversos objetos metálicos.

Este caso ocurre horas después de que seis hombres fueran detenidos en la colonia Loma Bonita, también en Pachuca, mientras excavaban otro túnel clandestino dirigido hacia ductos de combustible.

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JCS