Profeco revela cuál es el mejor café soluble este 2026

Elegir un café soluble en el supermercado puede parecer sencillo, pero no todos los productos que se venden como “café” tienen la misma calidad. Algunas marcas contienen mezclas con azúcares o cereales, mientras que otras sí ofrecen café puro con buen contenido de sólidos solubles.

Para aclarar estas diferencias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad sobre café soluble publicado en la Revista del Consumidor.

El análisis evaluó distintas marcas disponibles en México para comprobar si realmente cumplen con lo que declaran en su etiqueta. Entre los aspectos revisados estuvieron el contenido de cafeína, humedad, azúcares, pureza del producto, etiquetado y calidad sanitaria.

A partir de estos resultados, algunas marcas destacaron por ofrecer café soluble puro, buen contenido de sólidos y cumplimiento de la normativa.El café soluble mejor evaluado por Profeco en sus estudios de calidad

El mejor café soluble

En el estudio de Profeco se analizaron más de 10 marcas de café soluble, incluyendo productos nacionales e internacionales. El objetivo fue verificar si eran realmente café 100 % soluble o si contenían ingredientes adicionales.

Uno de los productos que obtuvo mejor desempeño en el análisis fue el café soluble de la marca Café Garat. Este café destacó por ser 100 % café soluble, sin azúcares añadidos ni mezclas con otros ingredientes. Además, presentó buen contenido de sólidos solubles, lo que indica una mayor concentración de café en cada porción.

Elegir café puro garantiza que el consumidor realmente esté pagando por café. Pexels.

Otra marca bien evaluada fue Nescafé Clásico, uno de los cafés instantáneos más conocidos en México. El estudio confirmó que cumple con su etiquetado y ofrece café soluble puro con niveles adecuados de cafeína y composición.

El análisis también incluyó productos como Los Portales de Córdoba y Great Value, los cuales también mostraron resultados positivos en términos de pureza y cumplimiento de la normativa mexicana.

Profeco señaló que los productos que solo contienen café soluble suelen tener mejor valoración nutricional y calidad, ya que no incluyen azúcares añadidos ni ingredientes que alteren su composición original.

En contraste, algunas presentaciones que se venden como “café preparado” o “bebida sabor café” pueden contener azúcares, jarabes o cereales, lo que reduce su contenido real de café.Cómo identifica Profeco un café soluble de buena calidad

Para determinar si un café soluble es de buena calidad, la Profeco analiza diversos factores técnicos en laboratorio. Uno de los más importantes es el contenido de sólidos solubles, que indica la cantidad real de café presente en el producto.

Mientras mayor sea este valor, mayor será la concentración de café y menor la cantidad de rellenos o ingredientes adicionales.

Otro elemento evaluado es el contenido de humedad. Un nivel adecuado ayuda a conservar el aroma y sabor del café, además de garantizar su estabilidad durante el almacenamiento.

También se revisa el contenido de cafeína, que permite verificar si el producto corresponde realmente a café. Este componente natural debe estar presente en niveles acordes al tipo de café soluble analizado.

La Profeco igualmente revisa la información comercial del etiquetado, asegurando que los productos indiquen correctamente si son café puro o si contienen mezclas con azúcar o saborizantes.

Finalmente, el estudio analiza la calidad sanitaria, es decir, que el producto esté libre de contaminantes o microorganismos que puedan afectar la salud.

Por ello, los especialistas recomiendan elegir productos que indiquen claramente “100 % café soluble” y revisar siempre la lista de ingredientes.

Los estudios de Profeco muestran que en el mercado mexicano existen varias opciones confiables. Elegir un café soluble de buena calidad no solo mejora el sabor de cada taza, también garantiza que el consumidor esté pagando realmente por café y no por mezclas con ingredientes añadidos.