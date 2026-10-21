Pemex avanza hacia meta de producción petrolera; refinación creció 81%

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que se avanza hacia la meta de 1.8 millones de barriles diarios. Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario afirmó que hay una producción estable de 1.76 millones de barriles por día.

Durante su exposición al presentar un balance sobre los resultados de Pemex, Carpio Fragoso señaló que hay un incremento del 7.5% en gas natural en comparación con 2024, lo cual, dijo, se traduce en 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

El titular de Pemex explicó actualmente se refina 81% más petróleo que en 2018 e indicó que se produce 186% más gasolina, diésel y turbosina que en 2018 con más de un millón de barriles por día. “Hoy se obtiene más gasolina, diésel y turbosina por cada barril procesado”, indicó.

Carpio Fragoso aseguró que hay un incremento en ventas de 160 mil 589 millones de pesos, lo que se considera un 17.9% más comparado en el periodo de enero-septiembre de 2025, respectivamente a este 2026.

El funcionario también destacó que en menos de dos años han logrado reducir en más 20 mil millones de dólares la deuda de la petrolera, el nivel más bajo desde 2014 y destacó que esto se traduce menos intereses y más recursos para invertir en México.

Agregó que entre 2025 y 2030 se hará una inversión de un millón 845 mil 647 pesos en Pemex para cinco rubros:

Exploración y extracción de hidrocarburos, con un millón 463 mil 759 pesos.

Sistema Nacional de Refinación, con 185 mil 559 pesos.

Sistemas logísticos con 104 mil 282 pesos.

Petroquímica y fertilizantes, con 71 mil 38 pesos.

Procesamiento de gas, con 21 mil 10 pesos.