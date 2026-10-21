La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 21 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 21 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Pemex redujo su deuda en 20 mil mdd y producción petrolera se mantiene cercana a la meta, afirma su director

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, aseguró que la producción petrolera se mantiene cercana a la meta de 1.8 millones de barriles diarios al haber alcanzado 1.76 millones de barriles por día, además de que la producción de gas natural aumentó 7.5% respecto a 2024 y supera los 4 mil 916 de pies cúbicos diarios.

Además, destacó que se está refinando más petróleo en el país con un incremento del 81% respecto a 2018, al pasar de 612 mil barriles por día a un millón 109 mil. Carpio Fragoso agregó que en menos de dos años también pudieron bajar en más de 20 mil millones de dólares la deuda de la petrolera.

Mañanera de Sheinbaum hoy 21 de octubre: Video completo