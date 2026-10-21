FGR confirma prisión preventiva a exfiscal de Chihuahua por ‘traición a la patria’

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en contra de César "N", exfiscal general del estado de Chihuahua, “por su posible participación en el delito de traición a la patria, por lo que un juez de control le ordenó permanecer en prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica”, informó en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), “fue el encargado de solicitar la vinculación a proceso, luego de la exposición de argumentos y aportar alrededor de 150 datos de prueba”.

Además se indicó que durante la audiencia que “se llevó a cabo de manera parcialmente privada, por motivos de seguridad nacional”, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, determinando el juez continuar este próximo sábado 24 de octubre.

César "N" fue asegurado el pasado fin de semana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, posterior a que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.

El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua

La investigación federal se relaciona con un operativo realizado el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un presunto laboratorio de drogas sintéticas.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y agentes estadounidenses. Tras el operativo, un accidente vehicular provocó la muerte de dos agentes de la CIA y dos integrantes de las corporaciones mexicanas, un hecho que derivó en investigaciones sobre las condiciones en que se desarrolló la operación.

La FGR sostiene que la participación de personal extranjero en actividades operativas de seguridad en territorio mexicano habría ocurrido sin la autorización federal exigida por la legislación nacional.

Las pesquisas buscan establecer qué funcionarios conocían la presencia de los agentes estadounidenses, qué actividades realizaron y quiénes autorizaron su intervención.

Jáuregui Moreno renunció a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el 27 de abril, después de que se reconocieran fallas institucionales en los mecanismos de información y supervisión relacionados con la colaboración.

Dos procesos penales contra el exfiscal

La investigación federal por traición a la patria es distinta del procedimiento que enfrenta Jáuregui Moreno ante las autoridades de Chihuahua.

En el ámbito estatal, el exfiscal fue detenido el 17 de octubre por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con posibles irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Después de las actuaciones judiciales correspondientes a ese expediente, la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal por hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal.

La existencia de ambos procedimientos significa que las autoridades investigan posibles responsabilidades en vías judiciales diferentes, con acusaciones y etapas procesales propias.