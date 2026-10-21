Dictan prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Gustavo ‘N’

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, permanecerá en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juez federal le dictara prisión preventiva oficiosa por la investigación relacionada con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un presunto narcolaboratorio.

La medida cautelar se determinó la madrugada de este miércoles, 21 de octubre, al concluir una audiencia de imputación que se prolongó durante varias horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exfuncionario por el presunto delito de traición a la patria, debido a su posible responsabilidad en la participación de personal estadounidense en acciones de seguridad realizadas en Chihuahua sin la autorización federal correspondiente.

A petición de la defensa, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para determinar si Jáuregui Moreno es vinculado o no a proceso quedó programada para el sábado 24 de octubre.

Hasta entonces, el exfiscal permanecerá recluido mientras continúa el procedimiento judicial. La prisión preventiva es una medida cautelar y no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua

La investigación federal se relaciona con un operativo realizado el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un presunto laboratorio de drogas sintéticas.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y agentes estadounidenses. Tras el operativo, un accidente vehicular provocó la muerte de dos agentes de la CIA y dos integrantes de las corporaciones mexicanas, un hecho que derivó en investigaciones sobre las condiciones en que se desarrolló la operación.

La FGR sostiene que la participación de personal extranjero en actividades operativas de seguridad en territorio mexicano habría ocurrido sin la autorización federal exigida por la legislación nacional.

Las pesquisas buscan establecer qué funcionarios conocían la presencia de los agentes estadounidenses, qué actividades realizaron y quiénes autorizaron su intervención.

Jáuregui Moreno renunció a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el 27 de abril, después de que se reconocieran fallas institucionales en los mecanismos de información y supervisión relacionados con la colaboración.

Dos procesos penales contra el exfiscal

La investigación federal por traición a la patria es distinta del procedimiento que enfrenta Jáuregui Moreno ante las autoridades de Chihuahua.

En el ámbito estatal, el exfiscal fue detenido el 17 de octubre por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con posibles irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Después de las actuaciones judiciales correspondientes a ese expediente, la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal por hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal.

La existencia de ambos procedimientos significa que las autoridades investigan posibles responsabilidades en vías judiciales diferentes, con acusaciones y etapas procesales propias.