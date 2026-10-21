‘Soy libre internacionalmente’, celebra Emma Coronel el fin a la libertad condicional

Emma Coronel Aispuro, pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció hace días que concluyó su periodo de libertad condicional en Estados Unidos, luego de que un juez federal autorizara terminar anticipadamente la supervisión judicial que debía extenderse hasta septiembre de 2027.

La noticia la dio a conocer durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde la modelo aseguró que terminó la etapa legal que comenzó con su detención en febrero de 2021, por su relación con una investigación de narcotráfico.

Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, afirmó ante sus seguidores.

Coronel explicó que la decisión se tomó después de que las autoridades estadounidenses revisaran su comportamiento durante el periodo de supervisión y concluyeran que había cumplido con las condiciones impuestas por la justicia.

Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, relató.

Con ese anuncio, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán dio por cerrado un capítulo judicial que comenzó con su arresto en Virginia y continuó con una condena de tres años de prisión, además de una multa millonaria.

“El gobierno de Estados Unidos” revisó su conducta, afirma

Durante la transmisión, Emma Coronel también respondió a quienes cuestionan su estilo de vida y sugieren que continúa bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses.

Para todos los que andan hablando y diciendo cosas, quién más sabe que el gobierno de Estados Unidos, que es un cabrón, que determinó que la probatoria termine ya, un año exactamente antes. Esa es una primicia, chat, para ustedes”, declaró.

La modelo reconoció que no puede descartar que las autoridades sigan pendientes de sus actividades, pero insistió en que, según su versión, ya no está sujeta a la libertad condicional.

Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, sostuvo.

Sus declaraciones colocan nuevamente a Coronel en el centro de la atención pública, ahora por el cierre anticipado de las restricciones judiciales que condicionaron su vida después de salir de prisión.

De la detención en Virginia a una condena por narcotráfico

La historia judicial de Emma Coronel Aispuro dio un giro el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, en un operativo relacionado con las autoridades federales de Estados Unidos.

Meses después, en junio de ese año, se declaró culpable ante una corte federal de Washington D. C. de tres cargos: conspiración para distribuir drogas, conspiración para lavar dinero y participación en transacciones relacionadas con bienes de una persona involucrada en actividades de narcotráfico.

Este último cargo estuvo relacionado con su participación en la fuga de su esposo, Joaquín Guzmán Loera, del penal del Altiplano, en el Estado de México, en 2015.

En noviembre de 2021, el juez federal Rudolph Contreras le impuso una condena de 36 meses de prisión y una multa de aproximadamente 1.5 millones de dólares.

Sin embargo, Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, después de cumplir casi dos años de reclusión. Posteriormente, pasó por un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, antes de continuar bajo supervisión federal.

Las condiciones de su liberación establecieron un periodo de cuatro años de libertad condicional, que originalmente debía concluir en septiembre de 2027.

Una solicitud para terminar antes la libertad condicional

El anuncio de Coronel se produjo después de que su defensa buscara formalmente la conclusión anticipada de ese periodo de supervisión.

En enero de 2026, sus abogados presentaron una solicitud ante el tribunal federal de Washington D. C. para que se revisaran las condiciones impuestas tras su condena.

Entre los argumentos expuestos figuraban el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, el pago de las sanciones económicas y su comportamiento durante el periodo de libertad condicional.

La defensa también sostuvo que Coronel había enfocado sus actividades en su desarrollo profesional como modelo e influencer, además de su vida familiar.

Su abogada, Mariel Colón, quien también ha representado legalmente a Joaquín Guzmán Loera, había explicado que las restricciones dificultaban la participación de su clienta en oportunidades laborales.

A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, señaló en una entrevista con Hernández.

La conclusión anticipada de la libertad condicional, de acuerdo con lo anunciado por la propia Coronel, pone fin a esa etapa de supervisión judicial. No obstante, para confirmar los alcances exactos de la resolución y la fecha efectiva en que entró en vigor, es necesario consultar el documento correspondiente del tribunal federal.

Por ahora, la frase que eligió para comunicar la noticia resume el significado que atribuye a este cambio: “Soy libre internacionalmente”.