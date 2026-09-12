Procesan a adolescente por acopio de armas en Acapulco

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez vinculara a proceso a un joven detenido recientemente en Acapulco, Guerrero, perteneciente al grupo criminal de “Los Ardillos”, el menor fue detenido durante un operativo en el que también fueron capturados 15 integrantes de dicha organización criminal.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego, miles de cartuchos útiles y diversos cargadores que, de acuerdo con las investigaciones, formaban parte del arsenal de la organización. El armamento no contaba con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Los Ardillos” es considerada una organización con presencia relevante en Guerrero y otras zonas de la región, donde autoridades le atribuyen actividades relacionadas con hechos de violencia y diversos delitos.

Tras la detención, el adolescente quedó a disposición de la autoridad especializada en justicia para menores.

Durante la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) formuló imputación en su contra.

Los delitos atribuidos son posesión de cartuchos y cargadores, acopio de armas de fuego y posesión de armas sin licencia, todos relacionados con material considerado de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez especializado en justicia penal para adolescentes, quien previamente había determinado la legalidad de la detención, resolvió vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, ordenó su internamiento preventivo mientras continúa el procedimiento judicial. Además, fijó un plazo de un mes para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.

Las autoridades federales continuarán las indagatorias para establecer el grado de participación del adolescente y determinar la posible relación de los demás detenidos con la estructura y operaciones de “Los Ardillos”.