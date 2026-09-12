Tomarán muestras genéticas a familiares de desaparecidos en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango llevará a cabo una jornada gratuita de toma de muestras genéticas para familiares de personas desaparecidas.

La toma de muestras referenciales, para la obtención de perfiles genéticos, está dirigida a quienes tienen un familiar desaparecido o no localizado, se llevará a cabo en coordinación con el Centro Regional de Identificación Humana y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

La jornada se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en carretera Durango-Torreón, kilómetro 7.5, Ciudad Industrial.

Las muestras obtenidas permitirán generar perfiles genéticos de referencia, que contribuyan a los procesos de búsqueda, identificación y localización de personas, mediante su confronta con las bases de datos correspondientes.

Foto: Especial

La toma de muestras genéticas es un proceso seguro, confidencial y realizado bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

Pueden acudir familiares directos que aún no hayan proporcionado su muestra o deseen actualizarla.

Entre los requisitos deben presentar la identificación oficial del INE vigente.

La dependencia estatal informó que para acceder a este servicio no es necesario contar con una denuncia previa. Asimismo, la toma de la muestra y el procedimiento son completamente gratuitos y confidenciales.