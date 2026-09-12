Pide diputada Evelyn Sánchez atender sectores que sostienen vida económica de BC

Durante una reunión con la Agrupación Política de Baja California (APBC), la diputada local Evelyn Sánchez presentó un resumen de las consultas para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La legisladora destacó la urgencia de resolver demandas históricas de las comunidades originarias mediante la inclusión y la justicia social.

Sánchez puso en el centro del debate la necesidad de garantizar traductores e intérpretes de lenguas originarias, como mixteco, triqui y zapoteco, en fiscalías, tribunales, centros de salud y gobiernos municipales.

La legisladora puso en el centro del debate una demanda histórica de los pueblos originarios: garantizar que ninguna persona se quede sin acceso a la justicia, la salud o la defensa de sus derechos por no hablar español.

Explicó que la barrera del idioma genera graves desigualdades, especialmente en zonas como el Valle de San Quintín.

“La problemática que se enfrenta con el sector salud es que cuando nuestras paisanas se enfrentan a una situación médica, uno, los malos tratos que tienen, y otro, que no les entienden y que les dicen: ‘Bueno, pues hasta que te entendamos, te vamos a atender’. Yo creo que eso es inhumano”, señaló.

El planteamiento toca directamente una de las realidades sociales más profundas de Baja California, una entidad construida también por comunidades migrantes, indígenas y trabajadoras que han encontrado en ciudades como Tijuana un espacio para desarrollar su vida y sacar adelante a sus familias.

“Los traductores en las instituciones, desde el Poder Judicial, desde las fiscalías y en los temas municipales. Ahí es donde principalmente se tiene que articular en todo el país”, expresó.

La legisladora alertó que la ausencia de intérpretes puede tener consecuencias particularmente graves cuando se trata de procesos penales. Existen personas indígenas que pueden enfrentar procedimientos sin comprender plenamente las acusaciones, diligencias o resoluciones que afectan su libertad.