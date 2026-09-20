Los problemas de México los resuelven los mexicanos: Sheinbaum

Desde La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum repudió los intentos de intervención en asuntos públicos de México por parte de los Estados Unidos, al señalar que los asuntos del país los resuelven los mexicanos.

La titular del Ejecutivo también criticó que integrantes de los partidos PRI y PAN acudan a foros de Estados Unidos para acusar a su gobierno de estar coludido con el crimen organizado.

Puede haber problemas, pero siempre los solucionamos entre mexicanos. La injerencia, no; la subordinación, tampoco; el entreguismo, menos. México defiende siempre su soberanía, la dignidad del pueblo y la independencia de nuestra patria.

Ahora que hablan a veces, algunos, en nuestro país, de ir a denunciar al extranjeto o buscar la intervención extranjera en el mes de la independencia, decimos, nunca. México es un país libre, independiente y soberano”, expuso Sheinbaum.

Van a “buscar un emperador que gobierne nuestro país”

Acusó a los dirigentes de esos partidos de “ir a buscar un emperador que gobierne nuestro país.”

La presidenta lamentó también la postura del ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, que repudian la política social del actual gobierno de México, al señalar que el reparto de los programas sociales no se hubiera podido ejecutar con el esquema de corrupción de los gobiernos del llamado periodo neoliberal.

El que hizo la deuda privada deuda pública que nunca va a acabar de pagar el pueblo de México hoy hablando de finanzas públicas. No podríamos estar haciendo lo que hacemos si hubiera la corrupción del pasado. Eso se acabó, el dinero del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México”, sentenció Sheinbaum.

La presidenta informó que en Baja California Sur más de 238 mil personas reciben un apoyo de los programas de bienestar, para un total de 4 mil 465 millones de pesos en programas sociales, becas, apoyos económicos y programas de empleo temporal.

Anunció proyectos de generación de electricidad para las zonas urbanas del sur de la península, y para el municipio de Mulegé, donde se construirá una planta que producirá electricidad mediante el uso de hidrógeno.

Además, se crearán mil plazas docentes para escuelas de la entidad, y se construirán 50 mil viviendas nuevas.