El problema no es la IA, sino un examen de admisión que excluye: ANUIES

El problema de los exámenes de ingreso a las universidades públicas no es si se aplica inteligencia artificial o no, o si las pruebas se realizan de manera presencial; el verdadero reto es determinar si el examen de admisión sigue siendo funcional o se ha convertido en una vía de exclusión para miles de jóvenes, advirtió Luis Armando González Plascencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Tras la polémica generada por la aplicación y posterior repetición del examen de ingreso en línea de la UNAM, luego de detectarse calificaciones perfectas o muy superiores al promedio histórico en carreras de alta demanda, el dirigente de la ANUIES llamó a llevar la discusión más allá de la IA y de los mecanismos tecnológicos utilizados para vigilar las pruebas.

“El problema y lo que tenemos que cuestionarnos es la pertinencia misma del examen, porque los exámenes hoy por hoy se están constituyendo en un mecanismo de exclusión de una gran cantidad de jóvenes que no pueden ingresar”, dijo González Plascencia a Excélsior.

Agregó que lo que se necesita es “una reflexión de fondo para hacer una planeación de mediano y largo plazo que nos permita establecer la cantidad de espacios reales que tenemos en las universidades”.

Insistió en que centrar el debate exclusivamente en el uso de la inteligencia artificial sería equivocado.

“Tenemos los ojos tan abiertos que podemos darnos cuenta de que el problema no es si haces el examen con inteligencia artificial o si lo haces presencial, porque tenemos experiencias también de otros momentos, otras universidades, en donde un examen presencial ha presentado exactamente los mismos problemas”.

Incluso, señaló que se han detectado esquemas de fraude en pruebas presenciales, por lo que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente al uso de herramientas digitales.

“Se ha detectado y eso se ha hecho público que hay empresas que envían empleados a las sedes de los exámenes y que ahí prácticamente copian esos exámenes y luego los venden, y eso no depende de si es con inteligencia artificial o si es un examen presencial”, recalcó.

Este miércoles, un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un presunto esquema mediante el cual presuntamente cobraban a jóvenes para contestar en su lugar las pruebas en línea de ingreso a licenciatura en la UNAM.

Para el secretario general ejecutivo de la ANUIES, estos casos no deben llevar a perder de vista el problema estructural del acceso a la educación superior.

“Entonces el problema no está ahí, ahí se ha focalizado, pues porque así se ha dado la discusión pública, pero nuestra obligación es poder decir no, ese no es el tema, el tema sobre el que tenemos que reflexionar y no estoy diciendo que haya que eliminar los exámenes, pero lo que estoy diciendo es que hay que pensar si los exámenes siguen siendo funcionales, si los exámenes siguen generando una posibilidad de solución o si se convierten justamente en el problema”, precisó.

IA: una realidad que ya está en las aulas

Respecto al uso de inteligencia artificial en las aulas, González Plascencia reconoció que las universidades enfrentan una realidad irreversible: los estudiantes ya utilizan estas herramientas y los docentes deben actualizarse para entenderlas y aprovecharlas.