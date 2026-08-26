A prisión sujetos acusados de fraude en exámenes de ingreso a la UNAM

Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un esquema mediante el cual presuntamente cobraban a aspirantes para responder en su lugar los exámenes en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia determinó que ambos imputados permanezcan bajo esta medida cautelar mientras continúan las investigaciones. Será el próximo viernes a las 15:00 horas cuando se defina si son vinculados o no a proceso por el delito de fraude.

Examen de admisión a la UNAM en línea. Especial

Al término de la audiencia, el abogado defensor, Sergio Bravo, confirmó que la defensa solicitó el plazo correspondiente para preparar sus argumentos.

“La próxima audiencia va a ser el día viernes a las 15:00”, señaló el litigante, quien agregó que el juez habría considerado la falta de arraigo como uno de los elementos para imponer la prisión preventiva.

El abogado evitó proporcionar mayores detalles sobre la estrategia de defensa y se retiró del lugar.

De acuerdo con las investigaciones CI-FIAE/UAT-CU/UI-1 S/D/00065/06-2026, los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio de 2026, cuando Edgar “N” y David “N” presuntamente utilizaban instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la que eran operadores, para contestar los exámenes en línea en lugar de los aspirantes.

Examen de admisión a la UNAM en línea. Especial

La Fiscalía capitalina señaló que, mediante este mecanismo, los imputados habrían simulado que eran los propios estudiantes quienes realizaban personalmente las evaluaciones.

Para concretar las presuntas irregularidades, los investigadores detectaron que también habrían contado con la colaboración de algunos instructores.

La investigación inició luego de que las autoridades recibieron denuncias relacionadas con estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión, además de otras irregularidades que llamaron la atención de las autoridades.

A partir del análisis de dicha información, archivos digitales y entrevistas, los investigadores lograron relacionar las evaluaciones cuestionadas con algunas sedes de la academia e identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.

Con los datos obtenidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos señalados, así como autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación.

El pasado 25 de agosto, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión y detuvieron a los dos imputados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

De manera simultánea, detectives realizaron cuatro cateos, durante los cuales aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento.

El material será sometido a análisis pericial para determinar si contiene información relacionada con el presunto esquema de fraude y establecer el alcance de las actividades investigadas.