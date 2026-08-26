Pablo Lemus destaca respaldo de Sheinbaum a proyectos de infraestructura para Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita a la entidad, en la que recibió el respaldo del Gobierno de México para impulsar proyectos de infraestructura prioritarios para el estado.

A través de su cuenta de X, el mandatario estatal agradeció a la presidenta por hacer un espacio en su agenda para abordar las necesidades de Jalisco y señaló que Sheinbaum confirmó el apoyo federal para concretar diversas obras.

Lemus destacó que uno de los principales temas será la atención de las necesidades de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, una de las problemáticas que requieren mayor infraestructura y coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

“Le agradezco a la Presidenta @Claudiashein su visita a Jalisco el día de hoy y que hizo un espacio en su agenda para que pudiéramos tener una reunión de trabajo entre ambos”, escribió el gobernador.

Asimismo, aseguró que el respaldo del Gobierno de México permitirá avanzar en proyectos de infraestructura que considera fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las y los jaliscienses.

Finalmente, Pablo Lemus reiteró su agradecimiento a la presidenta por su disposición y apoyo, al señalar que estos acuerdos buscan generar beneficios para la población de Jalisco.